Сердце свиньи лучше, чем котлета

В США ушел из жизни второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи.

У 58-летнего Лоренса Фосетта была терминальная стадия сердечной недостаточности. Шансов на выживание без экспериментальной операции у больного не было.

Фосетт согласился на трансплантацию сердца свиньи, став вторым человеком в истории, который подвергся такой операции. После пересадки он прожил лишь около 6 недель.

Надо сказать, что ткани свиньи в целом, видимо, наиболее подходят для трансплантации людям среди всех высших животных. Но, как видим, успех не гарантирован. Можно считать, что еще одно окно возможностей для людей с больным сердцем, закрылось. Котлета из свинины остается, а вот свиным сердцем воспользоваться, увы, не получится...

В целом странно, что майнстрим направлен на пересадку живого сердца, а не создание протеза - работы в этом направлении ведутся уже десятки лет, протезы есть, но максимальное известное время жизни пациента с искусственным сердцем составляет 17 месяцев с момента имплантации, потом пластиковые и металлические компоненты начинают изнашиваться.

Почему до сих пор не созданы более "долгоиграющие" искусственные сердца? Не знаю, не ко мне вопрос... Но если подумать, то вопрос может касаться примерно 80 процентов человечества. Неплохо бы ответить...

А.Б.