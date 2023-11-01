Самым безопасным городом в России является Грозный

Города, в которых социальная среда благоприятнее всего, назвали исследователи Финансового университета при Правительстве, передает «Российская газета».

Грозный занял первое место в списке городов с наиболее благоприятной социальной средой, второе досталось Владикавказу, а третье — Набережным Челнам. Пятерку лидеров замыкают Калининград и Череповец. Москва и Санкт-Петербург оказались на шестой и седьмой позициях соответственно, а Киров и Кострома — на восьмой и девятой.

Эксперты выяснили, что деструктивные проявления общественной жизни, высокая конфликтность социальных отношений и опасная среда обитания — одни из основных факторов, из-за которых граждане решают уехать из родного города ради поисков лучшей жизни.

Ну, я как раз могу назвать немало бывших жителей Грозного, которые уехали оттуда именно из-за названных выше факторов. И не знаю никого, кто бы переехал в Грозный из Москвы или Петербурга. Хотя знаю немало жителей Грозного, естественно, чеченцев, которых там все устраивает и они никуда уезжать не собираются.

И еще нюанс: 94 процента населения Грозного - это чеченцы и ингуши. Видимо, другим там менее комфортно...

А.Б.