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Московский листок

Грипп может оставить страну без школ

Опубликовано 01.11.2023 в разделе комментариев 0

школа вирус
Грипп может оставить страну без школ

Резкий рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учителей и школьников выявили как минимум в девяти регионах Российской Федерации, эпидемиологи допустили, что ситуация еще может ухудшиться в ноябре-декабре.

В Карелии число подхвативших инфекцию достигло 4847, 4771 из них с ОРВИ, 76 — с коронавирусом. В связи с этим на карантин в республике отправили сразу шесть школ.

В Рязани также закрыли три учебных заведения из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции.

Кроме того, на карантин ушли детские сады и школы в Забайкальском крае, Республике Коми, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Смоленской и Челябинской областях.



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