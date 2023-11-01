Грипп может оставить страну без школ

Резкий рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учителей и школьников выявили как минимум в девяти регионах Российской Федерации, эпидемиологи допустили, что ситуация еще может ухудшиться в ноябре-декабре.

В Карелии число подхвативших инфекцию достигло 4847, 4771 из них с ОРВИ, 76 — с коронавирусом. В связи с этим на карантин в республике отправили сразу шесть школ.

В Рязани также закрыли три учебных заведения из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции.

Кроме того, на карантин ушли детские сады и школы в Забайкальском крае, Республике Коми, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Смоленской и Челябинской областях.