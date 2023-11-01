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Московский листок

К началу ядерной войны все, в общем, готовы...

Опубликовано 01.11.2023 в разделе комментариев 0

сша война рф
К началу ядерной войны все, в общем, готовы...

США проводят уже четвертый пуск МБР.

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют сегодня, 1 ноября, провести четвертый в текущем году испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III шахтного базирования.

По данным командования глобального удара ВВС США, испытание будет проведено в рамках проверки готовности оружия с базы Ванденберг Космических сил Соединенных Штатов.

Испытываемая ракета, которая должна поразить условную цель в районе тихоокеанского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова), не будет оснащена боевым зарядом.

После фактического прекращения действия соглашения об отказе от испытаний ядерного оружия, полагаю, в скором времени пройдут стрельбы и с применением активных боевых блоков. Мы же тоже проводим учебные пуски МБР, успешно поражаем полигон Куру.

Так что к началу ядерной войны все, в общем, готовы...

 А.Б.



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