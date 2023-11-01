США проводят уже четвертый пуск МБР.
Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют сегодня, 1 ноября, провести четвертый в текущем году испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III шахтного базирования.
По данным командования глобального удара ВВС США, испытание будет проведено в рамках проверки готовности оружия с базы Ванденберг Космических сил Соединенных Штатов.
Испытываемая ракета, которая должна поразить условную цель в районе тихоокеанского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова), не будет оснащена боевым зарядом.
После фактического прекращения действия соглашения об отказе от испытаний ядерного оружия, полагаю, в скором времени пройдут стрельбы и с применением активных боевых блоков. Мы же тоже проводим учебные пуски МБР, успешно поражаем полигон Куру.
Так что к началу ядерной войны все, в общем, готовы...
А.Б.
|
|