США проводят уже четвертый пуск МБР.

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют сегодня, 1 ноября, провести четвертый в текущем году испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III шахтного базирования.

По данным командования глобального удара ВВС США, испытание будет проведено в рамках проверки готовности оружия с базы Ванденберг Космических сил Соединенных Штатов.

Испытываемая ракета, которая должна поразить условную цель в районе тихоокеанского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова), не будет оснащена боевым зарядом.

После фактического прекращения действия соглашения об отказе от испытаний ядерного оружия, полагаю, в скором времени пройдут стрельбы и с применением активных боевых блоков. Мы же тоже проводим учебные пуски МБР, успешно поражаем полигон Куру.

Так что к началу ядерной войны все, в общем, готовы...

А.Б.