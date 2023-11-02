Зачем французские и германские ракеты бомбят Крым?

Утром средства ПВО перехватили пять беспилотников над территорией Крыма, сообщило Минобороны. Еще один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря.

Накануне над территорией Херсонской области сбили семь ракет , которые летели на Крым. «Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.

Это были ракеты западного производства "Storm shadow" и "Scalp", запущенные с Су-34.

И вот тут вопросы: Минобороны заранее сообщило о трех украинских Су-34, поднявшихся с аэродрома в Миргороде с ракетами на борту. Но погодите - ведь по сообщениям Минобороны все украинские боевые самолеты были уничтожены вместе с аэродромами еще больше года назад? А тут, оказывается, Минобороны знает и места базирования, и типы самолетов, и их оснащение... У нас множество граждан несет уголовную и административную ответственность за фейки о российской армии, а как быть с фейками от армии? Ну сколупните хоть одну звезду с Конашенкова, что ли...

Ну и ракеты французского и германского производства точно было необходимо запускать по Крыму? Какова военная необходимость бомбардировок Крыма, где никаких боевых действий не велось и который вошел в состав России абсолютно мирно?

Понятно, что на фоне разочарования стран НАТО войной на Украине, Киеву надо как-то отчитываться, вот и летят поставленные с запада ракеты по Крыму. Толку никакого, а шума много. Бизнес, ничего личного...

А.Б.