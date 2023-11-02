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Московский листок

Зачем французские и германские ракеты бомбят Крым?

Опубликовано 02.11.2023 в разделе комментариев 9

война крым безумие
Зачем французские и германские ракеты бомбят Крым?

Утром средства ПВО перехватили пять беспилотников над территорией Крыма, сообщило Минобороны. Еще один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря.

Накануне над территорией Херсонской области сбили семь ракет , которые летели на Крым. «Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.

Это были ракеты западного производства "Storm shadow" и "Scalp", запущенные с Су-34.

И вот тут вопросы: Минобороны заранее сообщило о трех украинских Су-34, поднявшихся с аэродрома в Миргороде с ракетами на борту. Но погодите - ведь по сообщениям Минобороны все украинские боевые самолеты были уничтожены вместе с аэродромами еще больше года назад? А тут, оказывается, Минобороны знает и места базирования, и типы самолетов, и их оснащение... У нас множество граждан несет уголовную и административную ответственность за фейки о российской армии, а как быть с фейками от армии? Ну сколупните хоть одну звезду с Конашенкова, что ли...

Ну и ракеты французского и германского производства точно было необходимо запускать по Крыму? Какова военная необходимость бомбардировок Крыма, где никаких боевых действий не велось и который вошел в состав России абсолютно мирно?

Понятно, что на фоне разочарования стран НАТО войной на Украине, Киеву надо как-то отчитываться, вот и летят поставленные с запада ракеты по Крыму. Толку никакого, а шума много. Бизнес, ничего личного...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: раб Божий Сорин И.Л.- на информресурсах Хизбаллы без всяких комментариев ...
==1000== написал 02.11.2023 12:36
Дебил.
В 2014 году без армии и оружия народ Украины расхерачил вас по полной программе.
И небыло ни Харькова, ни Одессы.
Сейчас есть армия и оружие.
Ты б лучше начинал понимать, что на стенах Кремля места чтоб расписаться намного больше чем на рейхстаге. Российские нацисты оккупанты ничем не отличаются от немецких нацистов оккупантов. Итог одинаковый.
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раб Божий Сорин И.Л.- на информресурсах Хизбаллы без всяких комментариев появилось
"пятница 3 ноября" написал 02.11.2023 12:25
Если сделают, если начнут ноябрьские иды, у РФ будет шанс не только на Харьков и Одессу, но даже и на Львов и Тернополь. Даже поляков не понадобится приглашать к столу!
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье ..2.... написал 02.11.2023 12:06
Да не 3.14зди Баранов.Нет в кацапопомойке для нас ни каких мирных целей после Бучи,Ирпеня и т.д.Мы в Украине ни чего не забудем и прапраправнукам в головы вобьем и каленым железом выжжем,что у всех нормальных людей в мире одна проблема,и проблема эта называется кацапопомойка населенная кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,ибо кацапорылые твари начали против Украины захватническую войну в 2014 г. временно оккупировав Крым и часть Донбасса.Потом кацапье взорволо Каховскую ГЭС и т.д,поэтому уничтожение не то что маскваабада и убогих засратых Химок,но и других городов,а так же обектов ифраструктуры кацапопомойки поможет окончательно решить кацапский вопрос,ибо ты и твое стадо кацапорылых недосуществ на нас напало в 2014 г.нарушив все взятые на себя обязательства тем самым подтвердив знаменитое выссказывание о том что...любой договор с кацапорылыми недочеловеками низшей расы (кацапопитеками)стоит не дороже бумаги на которой этот договор написан....именно поэтому мы вас тварей кацапорылых низшей расы будем утилизировать до..... полного и окончательного решения кацапского вопроса..,Понятно Баранов,что тебе не хочется подыхать как бешеная собака пристрелянная в кустах.А придется.Еще раз для кацапья,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы (кацапопитеков)повторяю,что не капитуляция нам нужна Баранов,а БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ кацапопомойки.И это не обсуждается.Это реализуется.Кацапье,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы (кацапопитеков)прошедших за какие то 30 лет путь от 21 века до века каменного.В истории человечества не было ни чего подобного.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы описать процесс деградации кацапья в своей работе"Деградация вида".Ни кто не заставлял вас,недосуществ кацапорылых низшей расы (кацапопитеков)9 лет назад начинать против нас захватническую войну.Я ведь тебе еще тогда Баранов говорил о том что, как утверждал Цицерон...мир должен быть результатом победы,а не результатом переговоров...,или как утверждали твои красножопые.....войны длятся до победы....Что ты тогда говорил напомнить?Ну так какие к нам в Украине претензии?Удалить мой комментарий ведь конечно безопаснее для сохранения собственной дупы,чем взять тебе-гнида москальская в руки оружие и идти воевать.И Баранов запомни,а лучше запиши,что это только начало.Подожди немного Баранов,и скоро в Крыму не останется ни одной кацапорылой твари,а такие животные как "кацапопитек Крымский"и "кацапопитек Донбасский"исчезнут из перечня животного мира планеты Земля.Что потом будет с кацапопомойкой населенной кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,даже объяснять не интересно,ибо это все уже было.И ты абсолютно прав в том,что весь мир помогает нашей стране добить кацапорылое зверье,ибо кацапщина населенная кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,признана точно такой же угрозой человечеству,как в свое время 3 Рейх.Вот с вами и поступят точно так же как поступили с 3 Рейхом.На простецком языке это называется....хороший кацап,это исключительно дохлый кацап.....а на официальном языке это называется....закрытие проекта кацапопомойка и окончательное решение кацапского вопроса.....,и пощады вам в отличии от 1991 г,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацапье может стать человеками не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие по этому поводу бредом величия.Те кому повезет будут помещены в клетку зоопарка под названием "московия"в границах 13 в.но это те,кому повезет.Для остальных....окончательное решение.....
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
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Re: раб Божий Сорин И.Л.- вот, господа-товарищи юдофобы-антисионисты, плакальщики по детям Газы
==1000== написал 02.11.2023 12:03
Прикольно даже.
Вы бы хоть советские темники не поднимали.
*Израильская военщина*.... Пятьдесят лет как прошло а все одни и те же песни.
...
Нападение было подготовлено Россией и Ираном.
Пора уже вводить термин *Российская военщина*.
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Re: раб Божий Сорин И.Л.- вот, господа-товарищи юдофобы-антисионисты, плакальщики по детям Газы
Путиноидному Пиздолизу написал 02.11.2023 11:59
Донбасс это Украина.
А росия оккупировала Добасс еще с походов боевых отрядов фээсбэшников Гирькина и Бородая.
Ответить
...
==1000== написал 02.11.2023 11:58
Мирно только благодаря Меркель. Штази рулит.
Мирно потому что был приказ не отвечать на огонь российских оккупантов по рекомендациям Европы чтоб не обидеть Путина.
Мирно потому что миллион жителей Крыма переехал в другие регионы.
Мирно потому что понаехавшие россияне проголосовали на псевдореферендуме и все под надзором российских войск.
Мирно потому что всех недовольных тупо начали репрессировать по старой российской привычке.
...
Теперь мирно не будет. Пора за все платить.
Понаехавшим россиянам пора валить в свой российский годюшник.
Кровь за кровь. Помните об этом, уроды.
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раб Божий Сорин И.Л.- вот, господа-товарищи юдофобы-антисионисты, плакальщики по детям Газы
,почитайте укровыридка Тараса Голгофчука написал 02.11.2023 11:54
,и прикиньте, кто хуже для вас- израильская военщина, убивающая чужих детей в Газе, или тарасы, убивавшие ваших детей в Донбассе и собирающиеся убивать их в Москве?
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Гитлер тоже абсолютно мирно
присоеденил польшу чехослованию и францию написал 02.11.2023 11:31
голосование о присоединении под дулам автоматов зеленых человечков - ЭТО АБСОЛЮТНО МИРНО?
совсем баран мозги пропил, такое писать ...
.
Скоро войска ВСУ придут - порядок наведут.
.
И бомбить сразу перестанут. правда начнут фаршисты бомбить, ведь они будут с тамани так херрачить ... так не достанься же ты никому - вот их девиз будет.
.
крым вернется, а фаршка сгорит в огне войны.
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ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО...
Крым будет кровоточить (Ванга) написал 02.11.2023 11:26
Смешной нацист-фаршист-пропагандон баранов - кому этот вопрос задает ?
.
Кто разжигал войну годами - не сам ли баранов?
.
Скоро и москвабад будут бомбить ракетами.
.
надеюсь химки получат, свою личную, атомную боеголовку.
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