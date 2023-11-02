Зачем французские и германские ракеты бомбят Крым?

Утром средства ПВО перехватили пять беспилотников над территорией Крыма, сообщило Минобороны. Еще один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря.
Накануне над территорией Херсонской области сбили семь ракет , которые летели на Крым. «Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.
Это были ракеты западного производства "Storm shadow" и "Scalp", запущенные с Су-34.
И вот тут вопросы: Минобороны заранее сообщило о трех украинских Су-34, поднявшихся с аэродрома в Миргороде с ракетами на борту. Но погодите - ведь по сообщениям Минобороны все украинские боевые самолеты были уничтожены вместе с аэродромами еще больше года назад? А тут, оказывается, Минобороны знает и места базирования, и типы самолетов, и их оснащение... У нас множество граждан несет уголовную и административную ответственность за фейки о российской армии, а как быть с фейками от армии? Ну сколупните хоть одну звезду с Конашенкова, что ли...
Ну и ракеты французского и германского производства точно было необходимо запускать по Крыму? Какова военная необходимость бомбардировок Крыма, где никаких боевых действий не велось и который вошел в состав России абсолютно мирно?
Понятно, что на фоне разочарования стран НАТО войной на Украине, Киеву надо как-то отчитываться, вот и летят поставленные с запада ракеты по Крыму. Толку никакого, а шума много. Бизнес, ничего личного...
А.Б.
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==1000== написал 02.11.2023 12:36
В 2014 году без армии и оружия народ Украины расхерачил вас по полной программе.
И небыло ни Харькова, ни Одессы.
Сейчас есть армия и оружие.
Ты б лучше начинал понимать, что на стенах Кремля места чтоб расписаться намного больше чем на рейхстаге. Российские нацисты оккупанты ничем не отличаются от немецких нацистов оккупантов. Итог одинаковый.
"пятница 3 ноября" написал 02.11.2023 12:25
Дмитрий г.Запорожье ..2.... написал 02.11.2023 12:06
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
==1000== написал 02.11.2023 12:03
Вы бы хоть советские темники не поднимали.
*Израильская военщина*.... Пятьдесят лет как прошло а все одни и те же песни.
...
Нападение было подготовлено Россией и Ираном.
Пора уже вводить термин *Российская военщина*.
Путиноидному Пиздолизу написал 02.11.2023 11:59
А росия оккупировала Добасс еще с походов боевых отрядов фээсбэшников Гирькина и Бородая.
==1000== написал 02.11.2023 11:58
Мирно потому что был приказ не отвечать на огонь российских оккупантов по рекомендациям Европы чтоб не обидеть Путина.
Мирно потому что миллион жителей Крыма переехал в другие регионы.
Мирно потому что понаехавшие россияне проголосовали на псевдореферендуме и все под надзором российских войск.
Мирно потому что всех недовольных тупо начали репрессировать по старой российской привычке.
...
Теперь мирно не будет. Пора за все платить.
Понаехавшим россиянам пора валить в свой российский годюшник.
Кровь за кровь. Помните об этом, уроды.
,почитайте укровыридка Тараса Голгофчука написал 02.11.2023 11:54
присоеденил польшу чехослованию и францию написал 02.11.2023 11:31
совсем баран мозги пропил, такое писать ...
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Скоро войска ВСУ придут - порядок наведут.
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И бомбить сразу перестанут. правда начнут фаршисты бомбить, ведь они будут с тамани так херрачить ... так не достанься же ты никому - вот их девиз будет.
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крым вернется, а фаршка сгорит в огне войны.
Крым будет кровоточить (Ванга) написал 02.11.2023 11:26
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Кто разжигал войну годами - не сам ли баранов?
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Скоро и москвабад будут бомбить ракетами.
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надеюсь химки получат, свою личную, атомную боеголовку.