Работодателей будут наказывать за слишком низкие зарплаты

Работодателям в России будут выписывать штраф на сумму до 100 тысяч рублей за низкую заработную плату сотрудникам, уже со следующего года нельзя будет платить менее 19 242 рублей.

Сейчас минимальный размер оплаты труда — 16 242 рубля в месяц. Госдумой было одобрено в первом чтении увеличение МРОТ с 2024 года до 19 242 рублей.

Работодателей будут привлекать к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за выплату зарплаты ниже МРОТ. Согласно первой из них, сумма штрафа для должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от одной до пяти тысяч, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч.

Согласно второй, должностных лиц ждет штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 10 до 30 тысяч, юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

А теперь напряжемся: это касается только тех, кто официально устроен на работу как наемный работник. Тех, кто работает как самозанятый, это не коснется - сколько заплатили, столько и получишь.

Нетрудно догадаться, что самые низкооплачиваемые работники скоро все перейдут в категорию самозанятых, станут "бизнесменами"...

А.Б.