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Московский листок

Электричество подорожает

Опубликовано 02.11.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Электричество подорожает

Правительство придумало, как еще обобрать граждан - надо заставить регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления.

С 2024 года регионы будут вынуждены делать это, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. По оценкам ФАС, на новые тарифы для граждан придется перейти почти всем регионам, если только те не решат субсидировать тариф для населения из своих бюджетов.

Минэнерго поддержало инициативу.

Сейчас тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются и якобы находятся ниже экономически обоснованного уровня. Часть нагрузки регулятор перекладывает в тариф для промышленности.

На самом деле это не так. Цены на электроэнергию для населения у нас совсем не низкие, а вот себестоимость реальная - низкая. Не случайцно же Чубайс, будучи во главе РАО ЕЭС бегал с идеей "энергетической сверхдержавы". Но продавать электроэнергию напрямую в Европу нам не дали, задолго до всяких санкций - не дали, и все тут. И вот недополученную по их мнению прибыль влаксти хотят слупить с населения, которое, как известно, все стерпит.

Ранее стало известно о том, что в России вырастет тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

А.Б.



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