Мы вас обманули. Теперь пошли вон!

«Вон из офиса!» — к такому финалу пришёл разговор в офисе ЖК «Баркли Медовая долина» (застройщик «Логитек»). Мы пришли туда вместе с Надией Рашитовной Агишевой.

Надия Рашитовна не может въехать в свой дом с 2019 г. В договоре купли-продажи было чётко прописано, что Надия получает квартиру с отделкой. Вместо этого ООО «Логитек» предлагал Надии либо ещё доплатить за отделку, либо принять квартиру, в которой нет внутриквартирных инженерных коммуникаций, полов, дверей, сантехники, собственно, ничего нет, кроме батарей и окон.

«Я купила квартиру 5 лет назад и всё топчусь на одном месте, прихожу – ухожу, прихожу — ухожу», - комментирует она свою ситуацию. Проблемы её усугубляются тем, что квартира была куплена на ссуду от ДГИ, а условие получения этой ссуды – передача прежнего жилья городу (есть такая программа расселения общежитий).

Город о ситуации извещён. Почему городские чиновники предпочли не написать в прокуратуру и СК на недобросовестного застройщика, а подать в суд на выселение Агишевой — автор материала не знает. Но догадывается.

Итак, 1 ноября 2023 года должны были начаться переговоры, о которых договорились на прошлом визите, 2 дня назад. И вот нас встретил некий Евгений Богданов, который представился, как представитель застройщика по доверенности.

Он предложили на подпись достаточно странное соглашение, в соответствии с которым Надия Агишева соглашается принять квартиру без отделки за компенсацию в 80 тысяч рублей (нет, автор материала не забывал нолик, именно, в 80 тысяч, а не в 800). Отметим, что отделка квартиры стоит от 800 тысяч, причём, в случае самых бюджетных материалов. В ответ на вопрос — где можно сделать отделку за 800 тысяч рублей Богданов заявил: - Я вам что, консультант что ли?

В случае отказа от такой компенсации, по словам Богданова, застройщик передаст ей квартиру, когда сам сделает отделку. Через сколько лет это произойдёт, он не знает. На все остальные вопросы он отвечал:

- Посмотреть в том виде, как сейчас, вы сможете только после того, как подпишете документы и зарегистрируете право собственности.

- Я вам вообще ничего не предлагаю, я не застройщик.

- Я никакого отношения, кроме как по доверенности, не имею к застройщику никак.

- Ваши отношения с застройщиком — ваши личные. Пожалуйста, общайтесь с застройщиком.

- Я вам не юридический консультант, мне всё равно.

- Выход там, больше прошу сюда не приходить!

- Вон отсюда! Взял свои манатки и пошёл на х…р отсюда.

Далее мы вызвали полицию. Богданов со своей стороны тоже. Причём, он утверждал, что мы снимаем личные данные. Вообще-то, снимали его лицо (может, конечно, он сам считает, что у него на лице написаны личные данные «жулик и вор»). Утверждал, что вели себя неадекватно (видимо, мы должны были услышав такие условия, радоваться и падать в ножки). Также, по его словам, ему угрожали убийством.

Приехала полиция, отказалась выгонять нас из офиса. Взяла у всех объяснения. Уехала. После фиксации происходящего (полицией) в офисе нам делать было уже нечего. На очереди прокуратура.