Драка школьников стала причиной выдвврения семьи из России

Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода.

"По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями", — говорится в публикации.

Восьмиклассник несколько раз сильно ударил другого ученика, семиклассника и хватал его за горло.

Причиной послужила личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что тот ранее обидел пятиклассника. То есть обычная школьная драка, без особых последствий - и выдворение всей семьи из страны?

Либо нам явно чего-то недоговаривают - например, что для выдворения именно этой семьи нужен был хоть какой-то повод, либо система сошла с ума. Ведь восьмиклассник даже не может нести ответственности за свои действия. Ну а дети в школе дерутся, никуда от этого не денешься...

Но тогда какова истинная причина выдворения? Ну нельзя же и правда поверить, что восьмиклассник подрался с семиклассником, и всю семью из-за этого выкинули из страны...

А.Б.