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Московский листок

Организаторов проституции арестовали, и то ли посадят, то ли нет

Опубликовано 03.11.2023 в разделе комментариев 1

суд закон
Организаторов проституции арестовали, и то ли посадят, то ли нет

Организаторов "бизнеса" по оказанию интим-услуг задержали в Благовещенске, заведено уголовное дело.

25-летняя женщина сняла квартиру в Благовещенске, где привлечённые ею гражданки оказывали интим-услуги за деньги. Другой организатор – 43-летний мужчина доставлял проституток в сауны и гостиницы города.

Организаторы подпольного бизнеса обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК.

И вот дальше интересно: такие преступления наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Причем градации никакой нет, преступления однотипные. То есть одному сто тысяч штрафа, а другому 5 лет. Разница существенная.

Ну так определитесь наконец, господа законодатели - проституция преступление или мелкое правонарушение, вроде плевка мимо урны или перехода улицы не на тот свет?

И либо смешной штраф в сто тысяч убирайте, либо срок снимайте. В одной уголовной статье такие разные наказания как-то не монтируются... Иначе вы проституцию не победите - ведь ясно же, что один дал денег, и получил штраф, а у другого денег не взяли - и он сидит.

Или это вообще не преступление?..

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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И все таки проституции в ссср не было
Рычужка написал 03.11.2023 11:28
Было обычное *****. Но это не проституция. Девушки по настоящей любви отдавались и совершенно бесплатно....
Проституция это порождение воровского капитализма. Все при ворах продается и покупается. В том числе и продажная любовь девок с низкой социальной ответственностью. Рыбки содержанки и экскортницы продаются олигархам дороже. Привокзальные и придорожные дешевле. Отсутствие социализма и работы на разрушенных ворами заводах и фабриках приводит девушек на панель.
Но есть еще и проститутки другого типа. Это пропагандисты войны, безработицы и ненависти. Это журналисты и артисты купленные ворами капиталистами.
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