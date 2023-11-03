Организаторов проституции арестовали, и то ли посадят, то ли нет

Организаторов "бизнеса" по оказанию интим-услуг задержали в Благовещенске, заведено уголовное дело.

25-летняя женщина сняла квартиру в Благовещенске, где привлечённые ею гражданки оказывали интим-услуги за деньги. Другой организатор – 43-летний мужчина доставлял проституток в сауны и гостиницы города.

Организаторы подпольного бизнеса обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК.

И вот дальше интересно: такие преступления наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Причем градации никакой нет, преступления однотипные. То есть одному сто тысяч штрафа, а другому 5 лет. Разница существенная.

Ну так определитесь наконец, господа законодатели - проституция преступление или мелкое правонарушение, вроде плевка мимо урны или перехода улицы не на тот свет?

И либо смешной штраф в сто тысяч убирайте, либо срок снимайте. В одной уголовной статье такие разные наказания как-то не монтируются... Иначе вы проституцию не победите - ведь ясно же, что один дал денег, и получил штраф, а у другого денег не взяли - и он сидит.

Или это вообще не преступление?..

А.Б.