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Московский листок

Врачи в Газе вынуждены оперировать пациентов и раненых без анестезии

Опубликовано 03.11.2023 в разделе комментариев 1

израиль правые газа
Врачи в Газе вынуждены оперировать пациентов и раненых без анестезии

Морги переполнены, ситуация в анклаве неописуемая, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"Более 21 тысячи человек получили ранения и более 1,4 миллиона человек в Газе были перемещены. Ситуация на местах, в Газе, неописуемая. Больницы забиты ранеными, лежащими в коридорах, морги переполнены, врачи проводят операции без анестезии, тысячи людей ищут убежища от бомбардировок, семьи теснятся в переполненных школах, отчаянно нуждаются в еде и воде, туалеты переполнены и существует риск распространения вспышек (заболеваний)", - сказал глава ВОЗ.

Ну так определитесь, это преступление против человечности или "это другое"?..

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Израилю 14,3 млрд долларов помощи. Неужели из 14 миллиардов нельзя выделить денег на лекарства? Или обреченным на геноцид лекарства не положены?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Рычужка написал 03.11.2023 11:18
Уничтожить империализм и не будет войн. Будет мир во всем мире. Только вектор стран на социализм. А до тех пор что вы еще ждали от империалистов и националистов разных мастей и вероисповедований. Смерть и разруха. Вонь трупов.
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