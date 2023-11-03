Врачи в Газе вынуждены оперировать пациентов и раненых без анестезии

Морги переполнены, ситуация в анклаве неописуемая, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"Более 21 тысячи человек получили ранения и более 1,4 миллиона человек в Газе были перемещены. Ситуация на местах, в Газе, неописуемая. Больницы забиты ранеными, лежащими в коридорах, морги переполнены, врачи проводят операции без анестезии, тысячи людей ищут убежища от бомбардировок, семьи теснятся в переполненных школах, отчаянно нуждаются в еде и воде, туалеты переполнены и существует риск распространения вспышек (заболеваний)", - сказал глава ВОЗ.

Ну так определитесь, это преступление против человечности или "это другое"?..

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Израилю 14,3 млрд долларов помощи. Неужели из 14 миллиардов нельзя выделить денег на лекарства? Или обреченным на геноцид лекарства не положены?

А.Б.