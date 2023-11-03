Президент Франции впервые в Средней Азии

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в турне по странам Центральной Азии. В официальной повестке двухдневного визита политика лишь обсуждения двусторонних отношений и планы по укреплению сотрудничества.

В рамках двухдневной поездки он посетил Казахстан и Узбекистан.

Утром 1 ноября самолет французского лидера приземлился в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Макроном, которую он назвал «исторической.

На следующий день Макрон улетел в Узбекистан. Президент страны Шавкат Мирзиёев также заявил об исторической значимости первого визита французского лидера и подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений. Макрон стал первым главой Французской Республики, посетившим Ташкент с официальным визитом за последние 30 лет.

До этого западная пресса писала, что французский президент запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью найти замену нигерийскому урану.

Казахстан и Узбекистан входят в список крупнейших производителей урана, в котором нуждается французская энергосистема, до сих пор ядерное топливо, питающее европейские реакторы, закупалось в России и странах Африки. Но Россия больше не продает, а из Африки французов поперли, причем не без участия России.

Сейчас если Россия потеряет доступ к среднеазиатскому урану, то к нему, при участии Франции, получат доступ совсем не безобидные режимы. Напомню, что пакистанская атомная бомба - это во многом детище Франции, как и японская ядерная программа целиком завязана на МОХ-топливо из Франции.

Мне кажется, вполне было бы достаточно доступа к украинским залежам урана, которые были открыты и разработаны во времена СССР. Да, это шахты, а не открытые источники, как в Уч-Кудуке. Уран получится заметно дороже. Зато Украина, не имеющая технологий производства собственных загрузок для реакторов, с радостью поделится источниками урана в обмен на готовую продукцию.

Место Черной Африки во французской неоколониальной системе вакантно, ну так пусть его занимает Украина, завоевавшая почетное право добывать уран для развитых стран. А Казахстану и Узбекистану это место пока занимать не стоит...

А.Б.