Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Президент Франции впервые в Средней Азии

Опубликовано 03.11.2023 в разделе комментариев 0

уран аэс оружие атом
Президент Франции впервые в Средней Азии

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в турне по странам Центральной Азии. В официальной повестке двухдневного визита политика лишь обсуждения двусторонних отношений и планы по укреплению сотрудничества.

В рамках двухдневной поездки он посетил Казахстан и Узбекистан.

Утром 1 ноября самолет французского лидера приземлился в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Макроном, которую он назвал «исторической.

На следующий день Макрон улетел в Узбекистан. Президент страны Шавкат Мирзиёев также заявил об исторической значимости первого визита французского лидера и подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений. Макрон стал первым главой Французской Республики, посетившим Ташкент с официальным визитом за последние 30 лет.

До этого западная пресса писала, что французский президент запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью найти замену нигерийскому урану.

Казахстан и Узбекистан входят в список крупнейших производителей урана, в котором нуждается французская энергосистема, до сих пор ядерное топливо, питающее европейские реакторы, закупалось в России и странах Африки. Но Россия больше не продает, а из Африки французов поперли, причем не без участия России.

Сейчас если Россия потеряет доступ к среднеазиатскому урану, то к нему, при участии Франции, получат доступ совсем не безобидные режимы. Напомню, что пакистанская атомная бомба - это во многом детище Франции, как и японская ядерная программа целиком завязана на МОХ-топливо из Франции.

Мне кажется, вполне было бы достаточно доступа к украинским залежам урана, которые были открыты и разработаны во времена СССР. Да, это шахты, а не открытые источники, как в Уч-Кудуке. Уран получится заметно дороже. Зато Украина, не имеющая технологий производства собственных загрузок для реакторов, с радостью поделится источниками урана в обмен на готовую продукцию.

Место Черной Африки во французской неоколониальной системе вакантно, ну так пусть его занимает Украина, завоевавшая почетное право добывать уран для развитых стран. А Казахстану и Узбекистану это место пока занимать не стоит...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Место Черной Африки вакантно, пусть его занимает Украина
Место Черной Африки вакантно, пусть его занимает У...
03.11.2023
Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!
Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!
29.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Место Черной Африки вакантно, пусть его занимает Украина (0)
Президент Франции впервые в Средней Азии (0)
Врачи в Газе вынуждены оперировать пациентов и раненых без анестезии (1)
Организаторов проституции арестовали, и то ли посадят, то ли нет (1)
Драка школьников стала причиной выдвврения семьи из России (2)
Мы вас обманули. Теперь пошли вон! (1)
Губернатор сказал, что не простит (3)
Электричество подорожает (7)
Работодателей будут наказывать за слишком низкие зарплаты (11)
Зачем французские и германские ракеты бомбят Крым? (38)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss