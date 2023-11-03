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Московский листок

Место Черной Африки вакантно, пусть его занимает Украина

Опубликовано 03.11.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода.

По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями.

Восьмиклассник несколько раз сильно ударил другого ученика, семиклассника и хватал его за горло.

Причиной послужила личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что тот ранее обидел пятиклассника. То есть обычная школьная драка, без особых последствий - и выдворение всей семьи из страны?

Либо нам явно чего-то недоговаривают - например, что для выдворения именно этой семьи нужен был хоть какой-то повод, либо система сошла с ума. Ведь восьмиклассник даже не может нести ответственности за свои действия. Ну а дети в школе дерутся, никуда от этого не денешься...

Но тогда какова истинная причина выдворения? Ну нельзя же и правда поверить, что восьмиклассник подрался с семиклассником, и всю семью из-за этого выкинули из страны...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- В МИД оценили потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией в 1,5 триллиона долларов

- Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной на посту главы ВМС США

- Путин выразил соболезнования родным и близким умершего дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова

- Армия Израиля вошла в город Газу

 

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