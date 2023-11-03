Место Черной Африки вакантно, пусть его занимает Украина

Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода.

По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями.

Восьмиклассник несколько раз сильно ударил другого ученика, семиклассника и хватал его за горло.

Причиной послужила личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что тот ранее обидел пятиклассника. То есть обычная школьная драка, без особых последствий - и выдворение всей семьи из страны?

Либо нам явно чего-то недоговаривают - например, что для выдворения именно этой семьи нужен был хоть какой-то повод, либо система сошла с ума. Ведь восьмиклассник даже не может нести ответственности за свои действия. Ну а дети в школе дерутся, никуда от этого не денешься...

Но тогда какова истинная причина выдворения? Ну нельзя же и правда поверить, что восьмиклассник подрался с семиклассником, и всю семью из-за этого выкинули из страны...

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Кратко:

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