Здравствуйте! А я купил комнату в вашей квартире!

Как вам понравится, если туда, где вы живёте, заявится незнакомый вам человек, заявит, что он купил комнату внутри вашего жилья и будет настойчиво требовать показать эту комнату? Именно это и произошло 2 ноября 2023 года с Мататиевой Региной и её матерью Зейналовой Зитой Левоновной (Москва, Волжский бульвар дом, д. 114 А, корпус 9).

А чуть раньше к ним вламывались, высадив дверь, люди, объявившие себя хозяевами всей квартиры. А именно — Куриловская Дарья (как бы купившая квартиру), Куриловский Дмитрий (её представитель) и просто несколько крепких молодых людей.

Естественно, покупали они эту квартиру не у самих Мататиевой и Зейналовой, а у некой конторы «Купол», считающей себя собственником всего здания, в котором Мататиева и Зейналова живут.

О причинах возникновения этой ситуации тут:

https://dzen.ru/a/ZQ10ngLLFX06Em_8

В настоящее время представляющий интересы Мататиевой и Зейналовой юрист Евгений Бобров (правозащитная организация „Восход“») обжаловал сделку (в результате которой Куриловские объявили себя собственниками) в суде. Причём, на квартиру наложен арест. То есть, менять её состояние нельзя. ВООБЩЕ НИКАК НЕЛЬЗЯ! И выселять никого из неё нельзя. И перепродавать её другим хозяевам ни по комнатам ни полностью тоже нельзя. Или можно? Если с кем надо поделиться.