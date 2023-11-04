Китай создает аналог американской ракеты Falcon 9

Китайская компания iSpace успешно посадила испытательный образец Hyperbola-2Y многоразовой ступени перспективной ракеты.

Испытания проходили на космодроме Цзюцюань автономного района Внутренняя Монголия. В ходе полета, длившегося 51 секунду, изделие достигло высоты 178 метров, после чего успешно совершило мягкую посадку.

Изделие оснащено двигателем Focus-1, работающем на кислороде и метане, а для посадки оснащено четырьмя опорами.

В iSpace надеются завершить создание средней ракеты Hyperbola-3 (аналога американской ракеты Falcon 9) с многоразовой ступенью в 2025 году.

Пока лишь аналог американской ракеты, но, во-первых, очень новой, то есть можно сказать, китайцы идут с американцами "ноздря в ноздрю".

А во вторых, где же наши перспективные аппараты? Говорили много о "Флиппере" и прочем, даже демонстрировали что-то на авиасалонах лет 20 назад, когда нас туда еще пускали... А теперь-то где? Американцы создали ракету с возвращаемыми ступенями, что существенно удешевляет пуск. Китайцы успели создать аналог. А у нас?

А мы Артемовск обороняем. А раньше брали, а теперь обороняем...

А.Б.