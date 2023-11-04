Генеральный секретарь ООН потрясен происходящим в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен сообщением об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа, говорится в заявлении, распространенном офисом главы организации.

"Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле центральной больницы "Аль-Шифа". Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие", - отметил генсек.

Гутерриш также подчеркнул, что ситуация в анклаве тяжелая, не хватает продовольствия, воды, лекарств.

"Морги переполнены. Магазины пусты. Санитарная ситуация ужасна", - сказал Гутерриш.

Израильские силы атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа, в пятницу, 3 ноября. Удары были нанесены по колонне машин скорой помощи, отправлявшейся с ранеными к пропускному пункту "Рафах" на границе с Египтом, а затем рядом с входом в больницу, где в этот момент также находилось несколько машин скорой помощи.

Про удар по больнице, где погибло 500 человек, недавно писали, что на самом деле разбомбили автостоянку. На этот раз, наверно, мойку или шиномонтаж? А генсек ООН завербован Хамасом...

А.Б.