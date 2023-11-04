Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пакеты военной помощи Украине начали сокращать

Опубликовано 04.11.2023 в разделе комментариев 0

сша война рф
Пакеты военной помощи Украине начали сокращать

Пакеты военной помощи США Украине стали меньше, чтобы Вашингтон мог оказывать поддержку Киеву на протяжении более длительного времени, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает Reuters. По ее словам, это связано с истощением выделенных на это средств, пока конгресс не принял решения о финансировании поддержки Украины.

3 ноября Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на сумму $125 млн.

В состав нового пакета помощи Украине вошли снаряды для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотниками, снаряды калибра 105 и 155 мм, более 3 млн патронов, противопехотные мины Claymore и 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники.

Противопехотные мины, кстати, запрещены Оттавской конвенцией ООН. Украина присоединилась к этой конвенции в 1999-м году, а ратифицировала ее в 2005-м. Но "это другое"...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Место Черной Африки вакантно, пусть его занимает Украина
Место Черной Африки вакантно, пусть его занимает У...
03.11.2023
Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!
Кто после Путина? Элиты нашли идеальную замену!
29.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Заключенных поставят на особый воинский учет (0)
Пакеты военной помощи Украине начали сокращать (0)
Генеральный секретарь ООН потрясен происходящим в Газе (0)
Здравствуйте! А я купил комнату в вашей квартире! (0)
Китай создает аналог американской ракеты Falcon 9 (0)
Место Черной Африки вакантно, пусть его занимает Украина (0)
Президент Франции впервые в Средней Азии (2)
Врачи в Газе вынуждены оперировать пациентов и раненых без анестезии (47)
Организаторов проституции арестовали, и то ли посадят, то ли нет (6)
Драка школьников стала причиной выдвврения семьи из России (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss