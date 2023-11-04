Пакеты военной помощи Украине начали сокращать

Пакеты военной помощи США Украине стали меньше, чтобы Вашингтон мог оказывать поддержку Киеву на протяжении более длительного времени, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает Reuters. По ее словам, это связано с истощением выделенных на это средств, пока конгресс не принял решения о финансировании поддержки Украины.

3 ноября Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на сумму $125 млн.

В состав нового пакета помощи Украине вошли снаряды для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотниками, снаряды калибра 105 и 155 мм, более 3 млн патронов, противопехотные мины Claymore и 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники.

Противопехотные мины, кстати, запрещены Оттавской конвенцией ООН. Украина присоединилась к этой конвенции в 1999-м году, а ратифицировала ее в 2005-м. Но "это другое"...

А.Б.