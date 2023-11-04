Заключенных поставят на особый воинский учет суд закон Правительство России ввело особый воинский учет для граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Соответствующее постановление кабмина размещено на портале правовой информации. Согласно документу, особый воинский учет граждан, отбывающих наказания в виде лишения свободы, будут осуществлять военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО. Постановка на такой учет будет производиться без их личного присутствия, медосвидетельствования, медобследования и психологического отбора.



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