Поезд в Крым пустят через Мариуполь

Стартовало строительство новой железной дороги, которая соединит Крым с Ростовом-на-Дону. Часть пути пройдет по территории Запорожской области.

Железная дорога будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Строительные работы уже ведутся со стороны Донецка.

Новая дорога позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который бьет по путям, идущим вдоль города Пологи в направлении Орехова, через поселок Камыш-Зарю на город Волноваха.

Кроме того, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела.

По моему мнению, строить новые дороги - это всегда хорошо, независимо от контекста.

Но есть вопрос - насколько безопасна новая ветка железной дороги? Понятно, что в районе Орехова железнодорожные пути могут обстреливаться ствольной артиллерией, а чуть подальше - только ракетной техникой или БПЛА, не говоря о диверсионных группах. А полную безопасность может дать только прекращение боевых действий. В противной случае все объекты на так называемых "новых территориях" будут оставаться "законной целью" для террора и диверсий.

Как ни крути, а в советское время поезд от Курского вокзала из Москвы шел до Сиферополя 22 часа, а сейчас 36 часов. Сейчас до Ростова поезд идет 19 часов, если скорый. Дальше, как ни торопись, а еще часов десять. Выигрыш есть, но не слишком большой. Хотя, с учетом уязвимости Керченского моста, дополнительный путь по-всякому хорошо. Но это не радикальное решение вопроса...

А.Б.