Поезд в Крым пустят через Мариуполь

Стартовало строительство новой железной дороги, которая соединит Крым с Ростовом-на-Дону. Часть пути пройдет по территории Запорожской области.
Железная дорога будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Строительные работы уже ведутся со стороны Донецка.
Новая дорога позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который бьет по путям, идущим вдоль города Пологи в направлении Орехова, через поселок Камыш-Зарю на город Волноваха.
Кроме того, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела.
По моему мнению, строить новые дороги - это всегда хорошо, независимо от контекста.
Но есть вопрос - насколько безопасна новая ветка железной дороги? Понятно, что в районе Орехова железнодорожные пути могут обстреливаться ствольной артиллерией, а чуть подальше - только ракетной техникой или БПЛА, не говоря о диверсионных группах. А полную безопасность может дать только прекращение боевых действий. В противной случае все объекты на так называемых "новых территориях" будут оставаться "законной целью" для террора и диверсий.
Как ни крути, а в советское время поезд от Курского вокзала из Москвы шел до Сиферополя 22 часа, а сейчас 36 часов. Сейчас до Ростова поезд идет 19 часов, если скорый. Дальше, как ни торопись, а еще часов десять. Выигрыш есть, но не слишком большой. Хотя, с учетом уязвимости Керченского моста, дополнительный путь по-всякому хорошо. Но это не радикальное решение вопроса...
А.Б.
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Рычужка написал 06.11.2023 12:44
==1000== написал 06.11.2023 12:32
Крым, частично Луганская область, частично донецкая область, частично херсонская область, частично запорожская область территория Украины временно оккупированная Россией.
Обьекты, личный состав и техника РФ будут уничтожаться на этой территории.
умозаключает и утверждает написал 06.11.2023 12:27
В конце сентября немецкие войска подходят к Киеву и окружают армию Юго-Западного фронта, которая обороняет Киев. В киевском котле оказывается больше 600 тысяч человек.
Уходя из украинской столицы, Красная армия разрушает мосты и минирует центр города. 24 сентября здания в центре начинают взрываться, почти вся главная улица, Крещатик, горит. Чтобы локализовать пожар, немцы уничтожают постройки на соседних улицах. В руинах почти вся четная сторона Крещатика.
В диверсиях, из-за которых начались взрывы и пожар, обвиняют евреев. 29 сентября 1941 года немцы и полицейские-украинцы собирают всех евреев города в районе Бабьего Яра. За двое суток они расстреливают 35 тысяч человек. Это первая массовая расправа над евреями в ходе Второй мировой войны.
умозаключает и утверждает написал 06.11.2023 12:22
Генерал сообщил, что Украина намерена закрепить значительные успехи, достигнутые за последнее время, когда ряд важнейших военных объектов РФ попали под удар дронов-камикадзе. В частности, в рамках контрнаступления ВСУ запустили волны беспилотников вглубь западной части России и аннексированного Крымского полуострова. Также были усилены атаки на Черное море, где находятся ценные активы российского флота, это позволило вывести из строя некоторое количество военных кораблей. А с помощью диверсантов удалось поразить авиабазы в глубине РФ, уничтожить дальний бомбардировщик Ту-22М и повредить два других самолета.
До конца года Украина рассчитывает произвести и закупить 200 тысяч беспилотников для ВСУ, говорил в августе глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. К лету ВСУ подготовили 10 тысяч операторов дронов. Хотя Украина в значительной степени полагается на отечественное производство БПЛА, военная помощь западных союзников тоже будет способствовать достижению указанных целей. Так, в мае 2023 года Великобритания обещала поставить Украине беспилотники с радиусом действия 200 км. Кроме того, 50 надводных аппаратов гарантировала Германия.
Одновременно в Генштабе Украины готовятся к «многочисленным контратакам» со стороны России, которая попытается уничтожить энергетическую инфраструктуру страны.
Прошлой зимой на фронте наблюдалось затишье, поскольку снег и мороз сделали большую часть территории непроходимой. Но в этом году подготовка к суровым условиям может стать решающей в определении дальнейшего развития войны, поскольку Украина стремится не дать России перегруппироваться во время паузы в контрнаступлении.
Баранов добавил, что ВСУ будут полностью готовы к зиме только в том случае, если западные союзники помогут удовлетворить их неотложные потребности в вооружении. По его словам, на данный момент армии нужны 155-мм артиллерийские боеприпасы, 227-мм управляемые реактивные снаряды GMLRS, американские дальнобойные ракеты ATACMS, истребители F-16 и дополнительные системы ПВО.
Без имени написал 06.11.2023 12:15
==1000== написал 06.11.2023 11:56
Чем больше потратите денег, тем быстрее они закончатся, тем быстрее закончится война.
Любой обьект вдоль Азовского побережья на оккупированной территории является законной целью.
Дорога будет гарантированно постоянно подрываться.
Назло израилю. написал 06.11.2023 11:36