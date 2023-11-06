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Московский листок

Граница с Польшей становится непроезжей по всей длине

Опубликовано 06.11.2023 в разделе комментариев 0

граница виза
Граница с Польшей становится непроезжей по всей длине

Польские перевозчики планируют заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной с 14:00 часов мск 6 ноября.

Организаторы акции обещают не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам, которые перевозят гуманитарную помощь, скоропортящиеся грузы.

До этого в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» сообщали, что польские перевозчики планируют начать забастовку, результатом которой может стать перекрытие всех пропускных пунктов на границе Польши и Украины. Отмечается, что первую акцию польских перевозчиков у пропускного пункта Корчова уже согласовали.

А тем временем польские пограничники фактически саботируют пассажирские перевозки на границе с Белоруссией, и никого это не волнует. И никаких послаблений ни для людей, ни для скоропортящихся грузов.

Позавчера автобус с пассажирами приехал на границу между Белоруссией и Польшей где-то в 16.00 и застрял тут почти что до утра. Без объяснений, не говоря об извинениях. Это все отслеживал по вацапу, в реальном режиме. Формальных причин не было, просто не пропускали, и все тут. Повод? Просто нагадить "москалям"...

 А.Б.



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