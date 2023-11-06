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Московский листок

В Газе погибло уже 88 сотрудников ООН

Опубликовано 06.11.2023 в разделе комментариев 1

В Газе погибло уже 88 сотрудников ООН

В результате боевых действий в секторе Газа погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Это крупнейшее количество сотрудников, погибших в одном конфликте, за всю историю всемирной организации.

По данным Израиля, жертвами боевых действий стали 1,4 тыс. человек, были ранены 5,4 тыс. человек. По данным Минздрава сектора Газа, погибли 9,5 тыс. человек, 24,2 тыс. ранены.

То есть масштаб общих потерь большй, но не запредельный - на Украине погибло больше. Но число сотрудников ООН, погибших в Газе, несопоставимо ни с чем!

А она вообще есть, эта организация? Или на нее можно вообще не обращать никакого внимания? Вот в Израиле не обращают, и ничего, продолжают получать международную помощь и всеобщее сочувствие.

На днях в Херсонской области в поселке Чаплинка в ходе обстрела со стороны ВСУ клиентской службы Социального фонда России погибли три сотрудника фонда (две женщины и мужчина), один специалист был ранен. Они занимались раздачей пенсий по старости и инвалидности.

Это никого вообще не волнует. Оккупанты... Сотрудников ООН там вообще нет.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==1000== написал 06.11.2023 12:39
Баранов.
Ну когда ты уже усвоишь.
Вы, росссияне, оккупанты, агрессоры, враги свободного мира.
Правило войны.
Оккупант всегда не прав и во всем виноват.
Заделался оккупантом не плачься, что тебя неправильно убивает местное население.
Все украинцы искренне желаю вам всем смерти за то зло и зверства что вы натворили на оккупированных территориях.
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