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Московский листок

В Молдавии все меньше хотят в румыны

Опубликовано 06.11.2023 в разделе комментариев 0

молдавия выборы
В Молдавии все меньше хотят в румыны

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) проигрывает борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов. Об этом говорят официальные данные обработки 90 процентов протоколов, пишет ТАСС.

В большинстве населенных пунктов республики победу одерживают кандидаты Партии социалистов под руководством экс-президента страны Игоря Додона и других оппозиционных движений.

Наиболее активная борьба развернулась в столице страны - Кишиневе. По состоянию на утро мск, победу здесь одерживает кандидат от партии "Национальное альтернативное движение", действующий мэр Ион Чебан, заручившийся поддержкой 51,6% избирателей.

Во втором по величине городе республики - Бельцах - представитель ПДС занимает лишь четвертую строчку. В Оргееве в первом туре побеждает Татьяна Кочу - представитель оппозиции.

Как отметила на итоговом брифинге председатель ЦИК Анжела Караман, выборы прошли без существенных нарушений. Явка составила 41,4%.

Судя по всему, в Молдавии уже наелись госпожой Санду, поднявшейся на устарелой антисоветской и антироссийской риторике и стремлении попасть в Европу через аншлюс с Румынией.

Но Молдавия в СССР хоть и была не самой богатой республикой, но и нищей никогда не была. А сейчас предметом мечтаний стало стремление стать "румынами второго сорта" - напомню, что именно Румыния стала беднейшей страной Евросоюза.

А.Б.



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