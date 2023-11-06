Израиль первым в мире провел бой в космосе

Стартовало строительство новой железной дороги, которая соединит Крым с Ростовом-на-Дону. Часть пути пройдет по территории Запорожской области.

Железная дорога будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Строительные работы уже ведутся со стороны Донецка.

Новая дорога позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который бьет по путям, идущим вдоль города Пологи в направлении Орехова, через поселок Камыш-Зарю на город Волноваха.

Кроме того, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела.

По моему мнению, строить новые дороги - это всегда хорошо, независимо от контекста.

Но есть вопрос - насколько безопасна новая ветка железной дороги? Понятно, что в районе Орехова железнодорожные пути могут обстреливаться ствольной артиллерией, а чуть подальше - только ракетной техникой или БПЛА, не говоря о диверсионных группах. А полную безопасность может дать только прекращение боевых действий. В противной случае все объекты на так называемых "новых территориях" будут оставаться "законной целью" для террора и диверсий.

Как ни крути, а в советское время поезд от Курского вокзала из Москвы шел до Сиферополя 22 часа, а сейчас 36 часов. Сейчас до Ростова поезд идет 19 часов, если скорый. Дальше, как ни торопись, а еще часов десять. Выигрыш есть, но не слишком большой. Хотя, с учетом уязвимости Керченского моста, дополнительный путь по-всякому хорошо. Но это не радикальное решение вопроса... С войной надо заканчивать.

https://forum-msk.org/material/news/18222813.html

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Палестинская национальная администрация готова взять на себя управление над сектором Газа

- Ученые ошиблись в оценках и пропустили мощную магнитную бурю

- Израиль первым в мире провел бой в космосе, с помощью системы ПРО Arrow сбив за пределами атмосферы баллистическую ракету

- Cброс атомной бомбы на сектор Газа — одна из возможностей развития конфликта, заявил израильский министр по делам Иерусалима. Значит, как минимум, есть что сбросить...

- Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани предупредил, что если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа, то Тегеран будет вынужден нанести по США «серьезный удар»

1. Граница с Польшей становится непроезжей по всей длине

Польские перевозчики планируют заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной с 14:00 часов мск 6 ноября.

Организаторы акции обещают не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам, которые перевозят гуманитарную помощь, скоропортящиеся грузы.

До этого в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» сообщали, что польские перевозчики планируют начать забастовку, результатом которой может стать перекрытие всех пропускных пунктов на границе Польши и Украины. Отмечается, что первую акцию польских перевозчиков у пропускного пункта Корчова уже согласовали.

А тем временем польские пограничники фактически саботируют пассажирские перевозки на границе с Белоруссией, и никого это не волнует. И никаких послаблений ни для людей, ни для скоропортящихся грузов.

Позавчера автобус с пассажирами приехал на границу между Белоруссией и Польшей где-то в 16.00 и застрял тут почти что до утра. Без объяснений, не говоря об извинениях. Это все отслеживал по вацапу, в реальном режиме. Формальных причин не было, просто не пропускали, и все тут. Повод? Просто нагадить "москалям"...

2. В Газе погибло уже 88 сотрудников ООН

В результате боевых действий в секторе Газа погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Это крупнейшее количество сотрудников, погибших в одном конфликте, за всю историю всемирной организации.

По данным Израиля, жертвами боевых действий стали 1,4 тыс. человек, были ранены 5,4 тыс. человек. По данным Минздрава сектора Газа, погибли 9,5 тыс. человек, 24,2 тыс. ранены.

То есть масштаб общих потерь большй, но не запредельный - на Украине погибло больше. Но число сотрудников ООН, погибших в Газе, несопоставимо ни с чем!

А она вообще есть, эта организация? Или на нее можно вообще не обращать никакого внимания? Вот в Израиле не обращают, и ничего, продолжают получать международную помощь и всеобщее сочувствие.

На днях в Херсонской области в поселке Чаплинка в ходе обстрела со стороны ВСУ клиентской службы Социального фонда России погибли три сотрудника фонда (две женщины и мужчина), один специалист был ранен. Они занимались раздачей пенсий по старости и инвалидности.

Это никого вообще не волнует. Оккупанты... Сотрудников ООН там вообще нет.

3. В Молдавии все меньше хотят в румыны

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) проигрывает борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов. Об этом говорят официальные данные обработки 90 процентов протоколов, пишет ТАСС.

В большинстве населенных пунктов республики победу одерживают кандидаты Партии социалистов под руководством экс-президента страны Игоря Додона и других оппозиционных движений.

Наиболее активная борьба развернулась в столице страны - Кишиневе. По состоянию на утро мск, победу здесь одерживает кандидат от партии "Национальное альтернативное движение", действующий мэр Ион Чебан, заручившийся поддержкой 51,6% избирателей.

Во втором по величине городе республики - Бельцах - представитель ПДС занимает лишь четвертую строчку. В Оргееве в первом туре побеждает Татьяна Кочу - представитель оппозиции.

Как отметила на итоговом брифинге председатель ЦИК Анжела Караман, выборы прошли без существенных нарушений. Явка составила 41,4%.

Судя по всему, в Молдавии уже наелись госпожой Санду, поднявшейся на устарелой антисоветской и антироссийской риторике и стремлении попасть в Европу через аншлюс с Румынией.

Но Молдавия в СССР хоть и была не самой богатой республикой, но и нищей никогда не была. А сейчас предметом мечтаний стало стремление стать "румынами второго сорта" - напомню, что именно Румыния стала беднейшей страной Евросоюза.