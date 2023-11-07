День без праздника

Сегодня 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции. Раньше отмечали, теперь - первый рабочий день после самого непонятного нового праздника, Дня народного единства, в который вообще ничего значимого не произошло.

Французы, а с ними и весь мир, по-прежнему отмечают День взятия Бастилии как старт Великой французской революции. Но Октябрьская революция в России была не менее великой и значимой для человечества... Но руководство новой, "антисоветской" России решило изобразить карлика, писающего на ботинок великану, и отменило все, что можно отменить из связанного с советским прошлым. И выяснилось, что никакого другого прошлого, не то чтоб великого, а даже просто примечательного, нет!

Ну кому интересна война с поляками за наследство Рюриковичей?

Как точнейшим образом отметил иноагент и политический заключенный Борис Кагарлицкий - "периферийная империя". На мировой уровень она вышла один раз в своей истории - в октябре 1917 года, и 70 лет была центром альтернативного развития человечества. Победа над нацистской Германией была событием мирового значения, а победа над поляками или хохлами - сугубо местечковым происшествием. Хотя и люди гибнут, и города разрушаются, но значение этого всего очень разное. Сталинград и Мариуполь очень сильно отличаются.

Тут меня справедливо упрекнули, что подписчиков стало поменьше - было 292 тысячи, а осталось только 290 тысяч. Ну и просмотров отдельных роликов - год назад было до 5 тысяч, а сейчас едва дотягивает до полутора...

Ну так я и не червонец, чтобы всем нравиться. Мои оценки событий редко, когда не подтверждаются. Считай, что всегда верно.

А вот, допустим, сенсация проследнего времени - смерть Путина в исполнении профессора Соловья. У меня, понятно, комментарий был в жанре "подл плечами", но вокргу визга было много. А потом все тихо "съехали" с темы. Обосрались, в общем, носделали вид, что это "ветром надуло"...

И что? У великих комментаторов, которые уже созывали публику на торжественные похороны, по-прежнему миллионы подписчиков и просмотров. Включая того же Соловья...

А у меня "не интересно"... Здесь же не цирк, и я не клоун.