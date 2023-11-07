Зеленский "съехал" с темы выборов

Время для выборов главы государства на Украине еще не пришло, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

"Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что сейчас выборы несвоевременны", — сказал Зеленский.

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года.

Лучшего подарка Кремлю трудно даже придумать. Главной пропагандистской фишкой Киева в этой войне, собственно, главным мотивирующим моментом были свободные выборы на Украине в противовес фиктивным кампаниям в России. А теперь наоборот получается - Путин-то переизберет себя строго в конституционный срок, а Зеленский: "Время для выборов главы государства на Украине еще не пришло"...

В свое время также он "съехал" с темы прекращения войны, которую обещал закончить до конца выборного года - того, прошлого... А потом надел зеленые штаны и запретил даже говорить о возможных переговорах и перемириях.

Ну а теперь "съехал" и с темы демократии...

Запад, конечно, простит небольшое отступление от демократии, они "своим негодяям" и не такое прощали. Но как быть с украинским избирателем, который теперь вроде как и не избиратель, а призывной контингент?

Ну и становится непонятно, чем Зеленский лучше Залужного, которого тоже никто не выбирал.

А.Б.