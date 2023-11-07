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Московский листок

Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента

Опубликовано 07.11.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента

С января по октябрь товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7 процента и составил 196,48 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Так, Китай поставил в Россию товаров на 90,076 миллиарда долларов (рост на 52,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года). Экспорт из России увеличился на 12,4 процента и достиг 106,405 миллиарда долларов.

То есть по-прежнему, больше ввозим, чем вывозим, и тенденция нарастает.

Но если раньше ввозили западные товары, то теперь китайские - включая чудеса автопрома, к которым раньше бы и близко не подошел, а теперь присматриваюсь...

По идее, блокировка товарообмена с западом могла бы стимулировать наше собственное производство, а стимулирует китайское...

 А.Б.



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