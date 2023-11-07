Россия окончательно вышла

Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел в историю, говорится в официальном заявлении МИД.

Также силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Для нас еще имеет значение, что именно Будапештским соглашением мы давали Украине гарантии ненападения, а теперь вроде как гарантии забрали. И можем теперь делать, что хотим.

Проблема только в том, что противоположная сторона тоже может делать, что захочет... И не уверен, что нам это понравится.