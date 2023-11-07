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Московский листок

День без праздника

Опубликовано 07.11.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Сегодня 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции. Раньше отмечали, теперь - первый рабочий день после самого непонятного нового праздника, Дня народного единства, в который вообще ничего значимого не произошло.

Французы, а с ними и весь мир, по-прежнему отмечают День взятия Бастилии как старт Великой французской революции. Но Октябрьская революция в России была не менее великой и значимой для человечества... Но руководство новой, "антисоветской" России решило изобразить карлика, писающего на ботинок великану, и отменило все, что можно отменить из связанного с советским прошлым. И выяснилось, что никакого другого прошлого, не то чтоб великого, а даже просто примечательного, нет!

Ну кому интересна война с поляками за наследство Рюриковичей?

Как точнейшим образом отметил иноагент и политический заключенный Борис Кагарлицкий - "периферийная империя". На мировой уровень она вышла один раз в своей истории - в октябре 1917 года, и 70 лет была центром альтернативного развития человечества. Победа над нацистской Германией была событием мирового значения, а победа над поляками или хохлами - сугубо местечковым происшествием. Хотя и люди гибнут, и города разрушаются, но значение этого всего очень разное. Сталинград и Мариуполь очень сильно отличаются.

Тут меня справедливо упрекнули, что подписчиков стало поменьше - было 292 тысячи, а осталось только 290 тысяч. Ну и просмотров отдельных роликов - год назад было до 5 тысяч, а сейчас едва дотягивает до полутора...

Ну так я и не червонец, чтобы всем нравиться. Мои оценки событий редко, когда не подтверждаются. Считай, что всегда верно.

А вот, допустим, сенсация проследнего времени - смерть Путина в исполнении профессора Соловья, объявленного иноагентом. У меня, понятно, комментарий был в жанре "пожал плечами", но вокруг визга было - мама не горюй... А потом все тихо "съехали" с темы. Обосрались, в общем, но сделали вид, что это "ветром надуло"...

И что? У "великих" комментаторов, которые уже созывали публику на торжественные похороны, по-прежнему миллионы подписчиков и просмотров. Включая того же Соловья...

А у меня "не интересно"... Здесь же не цирк, и я не клоун.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Появились первые фото с танками Abrams в зоне спецоперации

- Помощник Залужного погиб, когда показывал сыну гранату

- В Крыму отразили атаку 17 беспилотников

- Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии, заявила Мария Захарова

 

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