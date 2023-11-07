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Московский листок

"Новые угнетенные"

Опубликовано 07.11.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Так будет называться моя статья о новом нарождающемся угнетенном классе, которую начал 7 ноября, символично.

Дальше мысли не мои, а профессора Шпунта.

"В отличие от всех других видов предпринимательства, только у самозанятого нет возможности отнести расходы на себестоимость.

То есть если ты репетитор-МП, то компьютер, стол и Ethernet ты можешь списать из налогов. Если самозанятый – не сможешь.

Еще круче, если ты что-то производишь. Например, легендарные, вошедшие во все примеры носки, бабуся вяжет. Так вот, денежка бабуси в этих двух с половиной миллионах совсем небольшая; там стоимость пряжи сидит.

Низкий порог НДП тормозит именно производственную, самую важную для государства деятельность самозанятых.

И экономии тут не получится: выгоднее будет свернуть самозанятость, встать на биржу труда и доить понемногу Соцфонд."

Независимый профсоюз «Новый Труд» направил официальные обращения об увеличении лимита максимально допустимого дохода самозанятых.

Но, полагаю, добром не увеличат...

А.Б.



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