Начали грабить

Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют данные итогов голосования.

Согласно опубликованным результатам, комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов "за" и два "против".

Согласно тексту документ, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.

Это еще не закон, но скорее всего станет законом. А за Америкой подтянутся и остальные держатели российских денег.

Такого еще не было в современной истории. Даже деньги нацистской Германии, признанной межднародным судом преступным государством, конфисковывались только если было доказано, что это были деньги репрессированных евреев или чем-то подобным.

Россию никакой международный суд престцупным государством не признавал, и никакие Егоров и Кантария знамен победы над Кремлем не поднимали... А денежки тю-тю...

У меня нет никаких симпатий по отношению к существующему в России режиму, и лично к главе этого режима - тоже нет. Но это деньги не Путина, не "партии власти" - это деньги российского государства, а шире - российского народа, кстати, многонационального, на втором месте по численности в котором занимают этнические украинцы.

Ну и на каком основании у одного коррумпированного государства отнимают все деньги в пользу другого, такого же коррумпированного, если не более того? Причем понятно, что большая часть этих денег будет разворована, и это будет крупнейшей финансовой аферой в истории, другая часть потрачена на закупки вооружений и военной техники - тоже не очень благая цель.

Понятно, что Запад замучился снабжать Украину оружием в долг - война в долг дело обременительное. Но мне-то какое дело? Разве не знали, что Украина неплатежеспособна?

А теперь российских солдат будут убивать оружием, купленным на их же деньги?

Конечно, надо бы спросить и с Центробанка и Минфина, как они догадались хранить золотоывалютные резервы на территории вероятного противника.

Но у меня есть абсолютно достоверные сведения, что еще вечером 23 февраля прошлого года руководство ЦБ не знало о начале спецоперации. Уведомить не сочли нужным. Цена вопроса - 300 миллиардов долларов. Зато внезапно получилось. Для всех.

А.Б.