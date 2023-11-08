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Московский листок

Начали грабить

Опубликовано 08.11.2023 в разделе комментариев 3

доллар валюта резервы
Начали грабить

Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют данные итогов голосования.

Согласно опубликованным результатам, комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов "за" и два "против".

Согласно тексту документ, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.

Это еще не закон, но скорее всего станет законом. А за Америкой подтянутся и остальные держатели российских денег.

Такого еще не было в современной истории. Даже деньги нацистской Германии, признанной межднародным судом преступным государством, конфисковывались только если было доказано, что это были деньги репрессированных евреев или чем-то подобным.

Россию никакой международный суд престцупным государством не признавал, и никакие Егоров и Кантария знамен победы над Кремлем не поднимали... А денежки тю-тю...

У меня нет никаких симпатий по отношению к существующему в России режиму, и лично к главе этого режима - тоже нет. Но это деньги не Путина, не "партии власти" - это деньги российского государства, а шире - российского народа, кстати, многонационального, на втором месте по численности в котором занимают этнические украинцы.

Ну и на каком основании у одного коррумпированного государства отнимают все деньги в пользу другого, такого же коррумпированного, если не более того? Причем понятно, что большая часть этих денег будет разворована, и это будет крупнейшей финансовой аферой в истории, другая часть потрачена на закупки вооружений и военной техники - тоже не очень благая цель.

Понятно, что Запад замучился снабжать Украину оружием в долг - война в долг дело обременительное. Но мне-то какое дело? Разве не знали, что Украина неплатежеспособна?

А теперь российских солдат будут убивать оружием, купленным на их же деньги?

Конечно, надо бы спросить и с Центробанка и Минфина, как они догадались хранить золотоывалютные резервы на территории вероятного противника.

Но у меня есть абсолютно достоверные сведения, что еще вечером 23 февраля прошлого года руководство ЦБ не знало о начале спецоперации. Уведомить не сочли нужным. Цена вопроса - 300 миллиардов долларов. Зато внезапно получилось. Для всех.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Нас не затащить в воровское болото
Ленин В. И. Что делать написал 08.11.2023 10:06
.
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Нас не затащить в воровское болото
Тот самый Рычужка написал 08.11.2023 10:04
Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем.
Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения.
И вот некоторые из нас принимаются кричать:
пойдемте в это болото! а когда их начинают стыдить, они возражают: какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу! О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода,
потому что мы ведь тоже свободны идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!
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А собственно в чем дело
То самый Рычужка написал 08.11.2023 09:56
Тебя ограбили первый раз свои воры, которые хотели быть бы на украденные и выведенные народные деньги равноправными с международными ворами импералистами. А теперь тебя ограбили второй раз только эти самые воры международные империалисты не приняв в свою воровскую шоблу российских воров. Если кратко. Вор у вора украл. И если зольдаты идут воевать за деньги, а не за свое классовое освобождение от воров и навязазанной ворами гражданской войны. То нам остается признать что миллиона пропаганда воров пока еще сильна и забивает сознание народа далее сохранением воровского режима вертикали дядьки из морозильника.
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