КНДР становится главным защитником мировой экологии

Япония должна представить научные доказательства безопасности воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и допустить долгосрочную международную проверку процесса ее сброса в океан, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
За последнее время мировые медиа как-то забыли про "японский чернобыль", а он есть и никуда не делся. И радиация не рассосалась, как можно подумать. Более того, мегатонны зараженной воды регулярно сливаются в океан.
Беспокойство КНДР понятно - они там, неподалеку.
Но почему-то молчат и Россия, имеющая выход в Тихий океан, и Китай, и другие страны региона. Только "режим Кимов" это почему-то волнует...
Хотя Япония за время катастрофы неоднократно была поймана на вранье по поводу масштабов бедствия.
А.Б.
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