КНДР становится главным защитником мировой экологии

Япония должна представить научные доказательства безопасности воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и допустить долгосрочную международную проверку процесса ее сброса в океан, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

За последнее время мировые медиа как-то забыли про "японский чернобыль", а он есть и никуда не делся. И радиация не рассосалась, как можно подумать. Более того, мегатонны зараженной воды регулярно сливаются в океан.

Беспокойство КНДР понятно - они там, неподалеку.

Но почему-то молчат и Россия, имеющая выход в Тихий океан, и Китай, и другие страны региона. Только "режим Кимов" это почему-то волнует...

Хотя Япония за время катастрофы неоднократно была поймана на вранье по поводу масштабов бедствия.

А.Б.