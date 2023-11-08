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Московский листок

Ирландцы брезгуют нашими самолетами

Опубликовано 08.11.2023 в разделе комментариев 0

самолет авиапром
Ирландцы брезгуют нашими самолетами

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что отказался бы летать на российских самолетах, даже если бы их ему предложили бесплатно, о чем он сказал в интервью каналу CNBC.

Сейчас говорить можно все, что угодно - из-за санкций российские самолеты вообще нельзя купить, ни по какой цене. Мог бы с гордостью сказать, что его компания покупает только то, что им разрешают купить, и только по той цене, которая разрешена.

Но в целом, конечно, репутация отечественного авиапрома подорвана хуже некуда, и с санциями это не связано.

Если вы производите так мало машин, что даже на внутреннем рынке вашу продукцию откровенно замещает импорт, причем часто б.у., то о чем говорить?

Начните с того, чтобы покрыть собственные потребности в авиационной технике своими силами - санкции показали, что рассчитывать на внешний рынок просто опасно, перестали поставлять запчасти, и вот уже вовсю идет "авиационный каннибализм"...

Почему государство не пользуется ситуацией, и не вкладывает средства в рост авиапрома?

Ну да, техническая база за годы бездействия пришла в негодность и требует тотального обновления. Ну а наш авиализинг - это просто откровенное воровство, он вообще нам не нужен! А вот министерство авиационной промышленности - нужно! С твердым плановым заданием и таким же финансированием.

 А.Б.



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