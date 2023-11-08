Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на фоне масштабных обстрелов Донецка

Опубликовано 08.11.2023 в разделе комментариев 0

донецк днр
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на фоне масштабных обстрелов Донецка

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка убиты шесть гражданских и ранены еще одиннадцать. Прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты. Когда начали вытаскивать людей, то же место было обстреляно ещё раз. Люди погибли в результате повторного обстрела, судя по тому, что пишут в донецких чатах.

В Будёновском районе Донецка ранен один мужчина. В Макеевке ранены две женщины.

Обстрел Донецка повторился вечером. Ранены двое человек, один из которых водитель маршрутного такси.

Всего в результате повторных ударов количество погибших жителей города увеличилось до 20.

Хотелось бы напомнить, что Украина по сей день считает Донецк своим городом, а людей, которых она обстреливает - своими гражданами...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
День без праздника
День без праздника
07.11.2023
"Новые угнетенные"
"Новые угнетенные"
07.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на фоне масштабных обстрелов Донецка (0)
Ирландцы брезгуют нашими самолетами (0)
КНДР становится главным защитником мировой экологии (0)
Начали грабить (3)
"Новые угнетенные" (0)
День без праздника (3)
Праздник 7 Ноября (9)
Россия окончательно вышла (9)
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента (2)
Зеленский "съехал" с темы выборов (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss