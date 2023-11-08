Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на фоне масштабных обстрелов Донецка

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка убиты шесть гражданских и ранены еще одиннадцать. Прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты. Когда начали вытаскивать людей, то же место было обстреляно ещё раз. Люди погибли в результате повторного обстрела, судя по тому, что пишут в донецких чатах.

В Будёновском районе Донецка ранен один мужчина. В Макеевке ранены две женщины.

Обстрел Донецка повторился вечером. Ранены двое человек, один из которых водитель маршрутного такси.

Всего в результате повторных ударов количество погибших жителей города увеличилось до 20.

Хотелось бы напомнить, что Украина по сей день считает Донецк своим городом, а людей, которых она обстреливает - своими гражданами...

А.Б.