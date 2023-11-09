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Московский листок

Песков же сказал - нет конкурентов!

Опубликовано 09.11.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Песков же сказал - нет конкурентов!

Владимир Путин пока не делал никаких заявлений о своем участии в президентских выборах 2024 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что сама президентская кампания пока еще не объявлена. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Путин решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Ранее Песков заявил, что у Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах.

Вот зачем это Песков сказал? Лучше бы он в этом момент ел что-нибудь, что ли...

А то ведь вспомнится сразу, что со всеми, кто реально заявлялся на роль оппозиционного лидера, случались разные неприятные вещи - разумеется, совершенно случайно. Немцова застрелили прямо под стенами Кремля. Навального посадили, а потом еще раз посадили. Ходорковский и Каспаров съехали из страны, а как только появятся подать документы лично, как того требует процедура, так сразу и окажутся в соседней с Навальным камере. Или рядом с Яшиным, который в президенты вроде даже и не метил, но все равно...

Даже с нереальными конкурентами, и то проблема. Обычный на такой случай Жириновский взял, да помер. Зюганов вроде жив, но в последнее время выставляет заместо себя внука Лёню. Но Лёня супротив Путина как-то уж совсем несерьезно... Вот недавно встречались с Явлинским, но тот, похоже, желанием не горит.

Ну вот выдвинулся Борис Надеждин. Уже, не дожидаясь, пока Путин объявит о своей скорой победе на выборах. Конкурент, конечно, нереальный, если пользоваться терминологией Пескова. Недавно на губернаторских выборах в Подмосковье ему отказали в регистрации - Надеждину не удалось собрать необходимое количество депутатских подписей в свою поддержку. То есть "команды не было".

Не факт, что и сейчас будет.

Что, неужто и правда в России нет ни одной реальной кандидатуры, которую могли бы избрать президентом? Путина когда выбирали в первый раз, его и и знать никто не знал...

Нет у нас Муратова, единственного на сегодня живого нобелевского лауреата, к примеру... Ах да, не соберет "необходимое количество депутатских подписей". А ни одна "оппозиционная" политическая партия его тоже не выдвинет - недостаточно оппозиционен, наверно...

Да ведь и Песков сказал - нет конкурентов. Если кто не понял, это была не оценка, а указание...

 А.Б.



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