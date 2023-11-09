В России закончились рабочие руки

В экономике России не осталось рабочих рук, трудовые ресурсы страны задействованы практически полностью, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
Как интересно, рук не хватает, зато задниц явный преизбыток - попробуй пристроить свою хоть в какое-то государственное креслице, да что там - на приставной стул, и то очередь. А рук не хватает!
По словам главы ЦБ, ситуация с кадрами в стране «действительно очень острая», особенно в отраслях, перешагнувших докризисный уровень — машиностроении, химической промышленности.
«Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», — констатировала Набиуллина.
Это что за Советский союз такой?
"Руки рабочих
Создают все богатства на свете!"
Снова ведущие экономисты заговорили о производиельности труда. А как же "невидимая рука рынка", которая неощутимо все произведет, накормит и спать уложит?
А как же инвестиции, особисто иностранные?
Как же приватизация госсобственности?
Может, еще и с головами у нас дефицит образовался, а?
А.Б.
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