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Московский листок

В России закончились рабочие руки

Опубликовано 09.11.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В России закончились рабочие руки

В экономике России не осталось рабочих рук, трудовые ресурсы страны задействованы практически полностью, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Как интересно, рук не хватает, зато задниц явный преизбыток - попробуй пристроить свою хоть в какое-то государственное креслице, да что там - на приставной стул, и то очередь. А рук не хватает!

По словам главы ЦБ, ситуация с кадрами в стране «действительно очень острая», особенно в отраслях, перешагнувших докризисный уровень — машиностроении, химической промышленности.

«Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», — констатировала Набиуллина.

Это что за Советский союз такой?

"Руки рабочих

Создают все богатства на свете!"

Снова ведущие экономисты заговорили о производиельности труда. А как же "невидимая рука рынка", которая неощутимо все произведет, накормит и спать уложит?

А как же инвестиции, особисто иностранные?

Как же приватизация госсобственности?

Может, еще и с головами у нас дефицит образовался, а?

А.Б.



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