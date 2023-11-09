Российски космос понес невосполнимую утрату

Сорока лет от роду скончался Максим Овчинников, первый заместитель генерального директора "Роскосмоса".

Его славный путь был увенчан победами отечественной космонавтики.

После школы он окончил бакалавриат экономического факультета Астраханского Государственного Университета, по специальности «экономическая теория».

В 2006 году окончил магистратуру экономического факультета Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, специальность экономическая теория. Являлся кандидатом экономических наук.

Через год Максим Александрович стал ведущим консультантом Аналитического управления Федеральной антимонопольной службы, где к 2015 году вырос на должность заместителя руководителя ФАС.

А через 3 года Наблюдательный совет государственное корпорации «Роскосмос», на заседании 26 октября 2018 года, утвердил кандидатуру Овчинникова Максима Александровича на пост первого заместителя генерального директора.

Эти годы были годамии славных побед отечественной космонавтики, ибо о мертвых либо хорошо, либо ничего. Слова "космонавтика" до 2018 года в его славной биографии я не обнаружил...

Овчинников «решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией». Результатом этого стали «годы беспрецедентных безаварийных пусков», указал его бывший руководитель Рогозин. Это правда, авария "Союз-МС 10" произошла за неделю до назначения Овинникова...

До 2015 года Россия была мировым лидером по числу космических запусков, причем даже в 90-е годы российских ракет в космос улетело в полтора раза больше, чем американских. Но во второй половине 90-х Россия по запускам стала уступать США.

Государственные космические бюджеты в сумме составляют 84 млрд долларов в год. Из них более половины – а именно 47,5 миллиарда долларов – приходится на долю США. Еще по 10 миллиардов вкладывают Китай и Евросоюз, более четырех миллиардов – Индия, и только следом за ней с 3,6 млрд долларов располагается Россия.

В глобальном бюджете мировой космонавтики это 1,04%. Неудивительно, что от 108 запусков в 1982 году мы докатились до 17 запусков в 2020-м. За последние пять лет Россия произвела 102 космических запуска в сумме, то есть на шесть меньше, чем в одном только 1982-м.

Если считать с 2018-го, когда Роскосмос возглавил Рогозин, а его замом по финансам стал Овчинников, по 2020-й, то в сумме получается 62 запуска. У США за тот же срок – 89, а у Китая – 112. Пожалуй, Рогозин может похвастаться тем, что при нём у России был всего один аварийный запуск. Но это и логично: чем меньше запускаешь, тем меньше аварий. Если не запускать вообще, то и аварий вовсе не будет...

А.Б.