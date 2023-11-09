Израиль объяснил удары по машинам скорой помощи

Израильская армия и контрразведывательная служба ШАБАК опубликовали аудиозапись, на которой предполагаемый боевик группировки ХАМАС рассказывает о возможности использования автомобилей скорой помощи.

ШАБАК обнародовала подборку показаний, которые, по ее утверждению, дали пленные боевики элитного отряда группировки «Нухба». Они признались в ходе допроса, что ХАМАС располагает собственными автомобилями скорой помощи на своих базах, их внешний вид полностью аналогичен машинам, действительно используемым медиками, чтобы не вызывать подозрений и не становиться целями для ударов Израиля. Другой пояснил, что медицинские автомобили используют во время боя, например, для эвакуации командиров, в них также перевозят еду, оружие и прочие грузы, сообщила израильская спецслужба.

Вот только неувязочка - удары по машинам "скорой" были нанесены до того, как у контрразведки могли появиться в руках эти показания.

Ну и потом, как они отличают настоящик машины "скорой" от поддельных? Особенено с воздуха?

Ясно, что на всякий случай лупят по всем подряд...

А.Б.