Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдума продлила приостановку выплат по советским вкладам

Опубликовано 10.11.2023 в разделе комментариев 0

деньги труд
Госдума продлила приостановку выплат по советским вкладам

Это такой гребаный стыд, что говорить не о чем.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — решения о компенсации средств, которые граждане вложили в Сберегательный банк СССР до 20 июня 1991 года. Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года.

В пояснении к закону указывается, что его вступление будет перенесено с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля».

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства России для выплаты компенсаций гражданам в 2024 году потребуется 61,8 трлн руб., в 2025 году — 64,2 трлн руб., в 2026 году — 66,8 трлн руб. Финансовая оценка была произведена с учетом общего объема гарантированных сбережений в 345,54 млрд руб.

В январе 1991 года в рамках денежной реформы все вклады заморозили. Гражданам разрешили снимать со счетов менее 500 руб. в месяц. Когда вклады разморозили, они потеряли прежнюю покупательную способность. По разным подсчетам, в конце 1991 года она составила только 2–6% от той, что фиксировали перед заморозкой.

И вот эти два процента государство не может возвратить людям уже 32 года!

Собственно, на эти деньги, тупо украденные государством у своего народа, сформировался класс олигархов, появились феерические состояния - на то, что было украдено у советского народа в начале 90-х.

И вот уже 32 года государсво не хочет вернуть даже 2 процента от украденного. И как к нему относиться гражданам?

В других странах уже начали выплачивать гражданам безусловный гарантированный доход, а у нас даже вернуть украденное не хотят... Ждут, когда возвращать будет уже просто некому, все умрут.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
День без праздника
День без праздника
07.11.2023
"Новые угнетенные"
"Новые угнетенные"
07.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума продлила приостановку выплат по советским вкладам (0)
Израиль объяснил удары по машинам скорой помощи (7)
Российски космос понес невосполнимую утрату (11)
В России закончились рабочие руки (15)
Песков же сказал - нет конкурентов! (12)
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на фоне масштабных обстрелов Донецка (19)
Ирландцы брезгуют нашими самолетами (8)
КНДР становится главным защитником мировой экологии (10)
Начали грабить (25)
"Новые угнетенные" (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss