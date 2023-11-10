Госдума продлила приостановку выплат по советским вкладам

Это такой гребаный стыд, что говорить не о чем.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — решения о компенсации средств, которые граждане вложили в Сберегательный банк СССР до 20 июня 1991 года. Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года.

В пояснении к закону указывается, что его вступление будет перенесено с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля».

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства России для выплаты компенсаций гражданам в 2024 году потребуется 61,8 трлн руб., в 2025 году — 64,2 трлн руб., в 2026 году — 66,8 трлн руб. Финансовая оценка была произведена с учетом общего объема гарантированных сбережений в 345,54 млрд руб.

В январе 1991 года в рамках денежной реформы все вклады заморозили. Гражданам разрешили снимать со счетов менее 500 руб. в месяц. Когда вклады разморозили, они потеряли прежнюю покупательную способность. По разным подсчетам, в конце 1991 года она составила только 2–6% от той, что фиксировали перед заморозкой.

И вот эти два процента государство не может возвратить людям уже 32 года!

Собственно, на эти деньги, тупо украденные государством у своего народа, сформировался класс олигархов, появились феерические состояния - на то, что было украдено у советского народа в начале 90-х.

И вот уже 32 года государсво не хочет вернуть даже 2 процента от украденного. И как к нему относиться гражданам?

В других странах уже начали выплачивать гражданам безусловный гарантированный доход, а у нас даже вернуть украденное не хотят... Ждут, когда возвращать будет уже просто некому, все умрут.

А.Б.