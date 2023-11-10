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Московский листок

Экс-главе РКК «Энергия» инкриминируют ущерб более чем на 4 млрд рублей

Опубликовано 10.11.2023 в разделе комментариев 0

космос человек
Экс-главе РКК &#171;Энергия&#187; инкриминируют ущерб более чем на 4 млрд рублей

СКР уже третий раз предъявил окончательное обвинение бывшему руководителю ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталию Лопоте — прежнюю версию следствия не утвердила Генпрокуратура.

Лопоте инкриминируется незаконное направление средств его корпорации на погашение долгов участников проекта «Морской старт», покупку акций его участников и другие цели. Размер ущерба в новом варианте обвинения снизился с 9 млрд до 4,2 млрд руб.

По версии следствия, вместо того чтобы обеспечивать эффективное функционирование единого хозяйственно-технологического комплекса по разработке и производству ракетно-космической техники, а также укрепление его финансового положения, Лопота распорядился заключить договоры финансирования «заведомо убыточного проекта» «Морской старт». Все заключенные соглашения, которые фигурируют в материалах расследования, следствие считает экономически нецелесообразными, а ущерб от реализации договоров оценивается в 4,23 млрд руб.

Напомним, что проект по созданию морской платформы для космических запусков был создан в 1995 году, его акционерами стали РКК «Энергия», американская Boeing Commercial Space Company, норвежская компания Kvaerner (ныне Aker Solutions), а также украинские конструкторское бюро «Южное» и производственное объединение «Южмаш».

Первоначальные расчеты проекта строились на получении прибыли за счет резкого снижения себестоимости коммерческих запусков, в том числе за счет использования недорогих российско-украинских ракет «Зенит-3SL».

Однако расчеты не оправдались, к 2009 году долг оператора проекта — компании Sea Launch достиг $2,6 млрд, и она подала заявление о банкротстве. Но уже год спустя РКК «Энергия» купила 95% акций. Пуски возобновились, но когда в 2014 году днепропетровский «Южмаш» перестал поставлять ракеты, пуски прекратились.

Но кто мог предсказать такое ухудшение отношений с Украиной?

Тем более, что 10,5 млрд руб., вырученных при продаже платформы морского базирования в 2017 году, перекрыли все понесенные ранее расходы и издержки.

Нет сомнений, что руководители госкорпораций себя не забывают, но в данном случае почти 10 лет идет следствие о несведенном балансе. Интересно, а куда бы полетел Гагарин, если б с Королева спрашивали за каждую потраченную копейку? А американская лунная программа, по версии СКР, получается. и вовсе выброшенные в космос деньги? Посадили аппарат на Луну, ракету сожгли в атмосфере, а как же отчетность? Как плановые проверки? Где акт списания лунного модуля с выездом комиссии на место?

 А.Б.



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