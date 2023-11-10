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Московский листок

По кому не бьют санкции

Опубликовано 10.11.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
По кому не бьют санкции

Иностранные компании продали в России бизнес на сумму более $21 млрд.

За счет этого в России появилась «новая когорта бизнес-элиты», которая пришла на место международных компаний после начала военных действий на Украине, пишет Bloomberg. Такие предприниматели, воспользовавшись вынужденным уходом западных компаний с рынка из-за санкций и давления со стороны инвесторов, приобрели активы по сниженным ценам.

Это объясняет, почему по поводу санкций стонет государство, обижаются журналисты, а бизнес, похоже, всем довлен.

Еще бы! Группа «Арнест» Сергея Сагала, выпускающая парфюмерию и косметику, в минувшем августе приобрела российские активы нидерландского пивоваренного холдинга Heineken, в том числе семь заводов, за €1.

Бизнесмен Александр Говор в мае прошлого года выкупил российский бизнес McDonald's, сеть впоследствии открыла рестораны под новым названием «Вкусно — и точка». Сумма сделки не раскрывалась, но Говор отмечал, что приобрел бизнес за «символическую плату».

Кроме того, как пишет Bloomberg, выгодные сделки заключили и «общепризнанные магнаты». Например, Владимир Потанин (чье состояние, по оценке индекса агентства, $30,2 млрд) до попадания в санкционные списки США и Британии выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale. По данным «Коммерсанта», сделка прошла с большим дисконтом (цена составила всего 0,2–0,3% капитала кредитной организации).

И чего им обижаться на санкции?

 А.Б.



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