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Московский листок

Отток капитала вырос вдвое

Опубликовано 10.11.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Отток капитала вырос вдвое

Чистый отток капитала частного сектора из России за III квартал 2023 года увеличился в два раза. Он составил $18 млрд против $9 за апрель–июнь, говорится в бюллетене НИУ ВШЭ. Такая динамика в материале называется одной из главных причин ослабления рубля.

Правительство и ЦБ должны активнее использовать инструменты, чтобы снизить волатильность на финансовом рынке, в том числе контролировать отток капитала, призвал в августе президент РФ Владимир Путин. С 16 октября закон обязал ряд экспортеров зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема.

Но что-то не помогло...

А.Б.



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