Рейтинговое агентство Moody's ухудшило свой прогноз по США со стабильного до негативного. Причиной стал возможный шатдаун (приостановка работы правительства).

"В условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов Moody’s ожидает, что бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит долговое обязательство", — отмечает агентство.

Такое припоминается разве что из эпохи крушения СССР, чтоб сразу с самого верха рейтинга в самый низ.

Испытываю вполне понятное беспокойство.

А.Б.