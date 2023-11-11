США готовят новую блокаду Ленинграда

Калининград и Санкт-Петербург окажутся в блокаде, если Россия начнет войну со странами Балтии после победы над Украиной, заявил командующий силами НАТО в Литве полковник Петер Нильсен «Литовскому национальному телевидению и радио» (LRT).

В качестве инструментов давления на эти российские города он упомянул, в том числе вступление Швеции в Североатлантический альянс.

"Когда Украина потерпит поражение, Россия вторгнется в страны Балтии", — уверен он.

Может, и вторгнется. Не знаю, и навряд ли кто-то сегодня может это знать наверняка.

Но вот то, что американский командующий силами НАТО уверен в военном поражении Украины, прозвучало достаточно внятно. И возникает вопрос - зачем США продолжают поддерживать этот конфликт, если им исход уже вполне ясен?

Логика просматривается только в одном направлении - перед большой войной надо максимально ослабить Россию, а чего это будет стоить той же Украине, неважно. Уже и планы на новую блокаду Ленинграда строятся, и подлетное время для ракет подсчитано, и тестирование российской ПВО при помощи украинских БПЛА проведено.

То, что прежняя блокада Ленинграда унесла миллион жизней, вообще никого не волнует - сейчас больше будет.

А.Б.