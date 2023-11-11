Минюст России в пятницу, 10 ноября, пополнил реестр иностранных агентов

Согласно сообщению министерства, иноагентами признаны псковский политик Алексей Малов и журналист Сергей Колдобский (Шелин), а также проект «Гроза» и издание «Кедр.медиа».
Кто все эти люди и организации?
О существовании политика Малова и журналиста Колдобского я, например, узнал только из сообщения Минюста. Хотя вроде бы слежу за происходящим в российском политикуме с момента его появления на свет.
Такое чувство, что Минюст назначил Малова - политиком, а Колдобского - известным журналистом. Просто не министерство, а передача "Алло, мы ищем таланты!"
Теперь повод: «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России.
А решение Минюста формирует позитивный образ России, да?
А.Б.
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