Минюст России в пятницу, 10 ноября, пополнил реестр иностранных агентов

Согласно сообщению министерства, иноагентами признаны псковский политик Алексей Малов и журналист Сергей Колдобский (Шелин), а также проект «Гроза» и издание «Кедр.медиа».

Кто все эти люди и организации?

О существовании политика Малова и журналиста Колдобского я, например, узнал только из сообщения Минюста. Хотя вроде бы слежу за происходящим в российском политикуме с момента его появления на свет.

Такое чувство, что Минюст назначил Малова - политиком, а Колдобского - известным журналистом. Просто не министерство, а передача "Алло, мы ищем таланты!"

Теперь повод: «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России.

А решение Минюста формирует позитивный образ России, да?

А.Б.