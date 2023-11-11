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Московский листок

Россияне потратили 904 миллиона рублей на изучение эзотерики в 2023 году

Опубликовано 11.11.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Россияне потратили 904 миллиона рублей на изучение эзотерики в 2023 году

Россияне потратили миллиарды рублей в 2023 году, посвятив себя изучению эзотерики и нутрициологии. Об этом свидетельствует исследование банка «Точка» и платформы онлайн-курсов GetCourse.

Из 12 ниш, представленных на онлайн-платформе, лидирует ниша «Профессия», оборот которой в октябре 2023 года составил 2,5 миллиарда рублей (на 69 процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года). Также в топе лидируют ниши «Здоровье» и «Эзотерика», показало исследование.

В разделе «Здоровье» жители России чаще всего выбирали для изучения онлайн-курс по нутрициологии, в октябре оборот ниши составил свыше 1,3 миллиарда рублей. В нише «Эзотерика» за тот же период пользователи потратили на курсы 904 миллиона рублей.

В периоды безвременья, которые всегда предшествуют резким переменам, оживляется интерес к потустороннему. "Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему". Кто сказал? Не помню, то ли Маркс, то ли Троцкий...

А.Б.



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