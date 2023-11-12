Оборонка. Суды. В Москве Шляпина отстранили. В Перми разрешили продавать завод-стратег дальше.

8 ноября 2023 года в Москве и Перми прошли Арбитражные суды, связанные с банкротствами на оборонных заводах «Электроприбор» (Москва) и ЗиД (Пермь). В Москве Арбитражный суд отстранил Льва Шляпина от должности конкурсного управляющего. Зато в Перми суд завернул иск Генпрокуратуры и разрешил Шляпину (там он тоже конкурсно управляет) торговать стратегический завод дальше.

Напоминаем, «Электроприбор» выпускал и ремонтировал радиотехнические комплексы для обеспечения двусторонней связи кораблей Военно-Морского Флота. В 2016 году завод прошёл стадию технического перевооружения, был оснащён новым оборудованием. А в январе 21-го года завод «Электроприбор» был признан судом банкротом.

Уже два года завод стоит. Трудовой коллектив практически полностью ликвидирован (кого сократили, кого вынудили уволиться). Новое оборудование потихоньку приходит в негодность, потому что в здании завода

уже 2-ю зиму нет отопления, крыша течёт. Часть станков (а именно, станки с ЧПУ, имеющие закрытые корпуса) опечатаны, и осуществлять уход за ними, их правильную консервацию, чтобы рабочие части станков не ржавели, в таких условиях - невозможно.

Перейдем к ЗиДу. ЗиД — это стратегический завод, выпускающий радиовзрыватели для снарядов и ЗРК.

То есть то, чего у нас в армии больше, чем надо. Если не верить всяким фейкам, конечно.

Ещё ЗиД выпускает масляные сепараторы, необходимые для ВМФ, в том числе, подводных атомоходов. А ещё — ЗиД-банкрот.

Первый раз стратегический завод был остановлен в 2019-м (после иска налоговой инспекции). Работники получили уведомления о сокращении. После митингов и других акций протеста, организованных работниками ЗиДа, ветеранами ЗиДа, коммунистами, патриотической общественностью, завод был запущен. Однако процедура банкротства продолжалась. А админил её незабвенный Шляпин.

В мае 2023 г. Шляпин продал ЗиД некой фирме ПСК “Спецпректстрой“ (не имеющей собственных работников), зато связанной с фирмой «Железно» (имеющей собственных работников и занимающейся сносом и застройкой). А хозяин обеих контор некий Константин Гозман, родственник и деловой партнер Леонида Гозмана (прославленного мецената, филантропа и иноагента).

И происходящее на «Электроприборе» и происходящее на ЗиДе вызвало сильную огласку. В Перми прошли и, собственно, идут до сих пор акции протеста ветеранов ЗиДа. И вот после огласки, по причинам, возможно, не связанным с оглаской, последовали действия со стороны Генпрокуратуры, Минпромторга и других госструктур и в Перми и в Москве.

5 октября 2023 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры, Росимущества и Минобороны. Признал сделку, приведшую к банкротству «Электроприбора (а именно —

сделку между заводом «Электроприбор» и заводом «Кулакова») ничтожной.

Подробнее о данной замечательной сделке, истории банкротства «Электроприбора» и о том, как за действия одного жулика, директора завода, государство наказало не столько жулика, сколько самое себя (остановив завод), читайте здесь: https://dzen.ru/a/ZJIqHFhMygP87Kx9

Также было обращено внимание на компетентность самого Шляпина.

Отметим, что бизнес-таланты Шляпина несомненны (не зря же некоторые люди доверили ему рулить банкротствами оборонки).

До этого Шляпин отметился в банкротстве и распродаже за скромный прайс земель пермского ипподрома.

Под руководством ещё одного специалиста по банкротству и ликвидации предприятия Леонгардт Марии Алексеевны (ООО «Леонгардт и Шляпин», затем ООО «АСМ Диалог») Шляпин участвовал в установление контроля над электросетями в Краснокамске, в выведении в частную собственность МУП «Добрянские городские коммунальные электрические сети» (преобразовано в АО «Энерго—Альянс»).

Источник — https://vk.com/ilya_lisnyak?w=wall4894031_13545

Но вот бизнес-креативность — это одно, а квалификационные требования, необходимые для управления военным заводом, это несколько другое. К примеру, в соответствии с «Постановлением Правительства РФ

от 19.09.2003 N 586 "О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации"»

«1. Наличие стажа работы на предприятиях или в организациях оборонно-промышленного комплекса либо

на иных стратегических предприятиях или в организациях не менее 5 лет, из них не менее 1 года стажа руководящей работы»

И вот с этим у Шляпина были некоторые проблемы.

В итоге суд потребовал y Шляпина предоставить документы, подтверждающие его право быть конкурсным управляющим. И за отсутствием оных документов в конце-концов отстранил отстранил (8 ноября 2023). Почему на наличие отсутствия данных документов никто не обращал внимания, пока события не вызвали сильную огласку, автор материала не знает. Но предполагает.

Также, насколько известно редакции, на «Электроприборе» прошли масштабные прокурорские проверки. Завод пока по-прежнему стоит. Станки продолжают ржаветь. Наша редакция следит за дальнейшим развитием событий.

Перейдём к событиям на ЗиДе.

Генпрокуратура подала в суд, требуя расторжения сделки со «Спецпректстроем». Перед самым судом Минпромторг отозвал выданную фирме лицензию на производство боеприпасов. Далее конкурсный управляющий г. Шляпин был вынужден объявить о расторжении сделки со «Спецпректстроем» (22.08.2023).

Процесс всё равно начался. В ходе заседаний прокуратура обнародовала много замечательных документов.

А именно:

Изменения в генплан и ПЗЗ Перми, разрешающие жилую и коммерческую застройки на территории ЗиДа, внесены пермскими властями в декабре 2022-го.

Расчёты стоимости строительства жилья на территории ЗиДа произведенные в мае 2023 года строительная компания «Железно». И т.д.

Отметим, что все эти расчеты делались в то время, когда ЗиД уже работал на оборонку в ударном трёхсменном режиме.

Если говорить о требованиях прокуратуры, то они в ходе процесса сильно менялись. Изначально прокуратура потребовала признать сделку по продаже ЗиДа фирме «Спецпректстрой» притворной и прикрываемой сделкой, создающей угрозу публичным интересам РФ; ЗиД безвозмездно изъять в доход Российской Федерации, долги списать. И прокурор заявлял, что по поводу продажи ЗиДа будет возбуждено уголовное дело.

(Подробнее на https://dzen.ru/a/ZSagd5vGe2SJnd47?referrer_clid=1400 ).

А 2 октября 2023 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение приостановить продажу оборонного завода имени Дзержинского до вступления в силу судебного акта по заявлению Генеральной Прокуратуры Российской Федерации.

Отметим, что происходящее прямо-таки ошарашило (в позитивном смысле) общественность, присутствующую на суде. Да и нашу редакцию тоже. Ведь сейчас в стране устойчиво идёт прямо противоположный процесс — переход собственности от государства в руки «эффективных» собственников и никак не наоборот. Впрочем, позитивное изумление длилось недолго.

Уже 18 октября Генпрокуратура требовала только признания сделки ничтожной, заявляя, что это нужно для будущей защиты ЗиДа. Отмену требований о передаче ЗиДа государству представитель прокуратуры объяснил тем, что раньше это было нужно для защиты ЗиДа, а теперь этого уже не требуется (почему не требуется, никто из слушателей не понял, возможно, поняли другие участники процесса. - А.З.).

Также было заявлено (и удовлетворено) ходатайство прокуратуры о проведении дальнейших судебных заседаний в закрытом режиме.

А 8 ноября в иске Генпрокуратуры было отказано полностью. С 27-го ноября оборонный завод снова поступает в продажу.

На фото

1. Диаграмма падения доли госсобственности в народном хозяйств РФ

Источник (https://dzen.ru/a/ZUuGJoikrWIfqwmS?share_to=link).

На ней мы можем увидеть, что за мрачные 90-е (когда страной правили либералы и прочие национальные предатели) государство потеряло примерно половину своей собственности. А за светлые путинские (после перехода власти к крепким государственникам и защитникам интересов РФ) государство потеряло ещё чуть больше половину своей пережившей либералов собственности.

2. Пикеты ветеранов ЗиДа и патриотической общественности перед зданием суда. Отметим, что сотрудников суда они раздражают всё сильнее и сильнее. На этот раз из суда вызывали полицию, сфотографировавшую паспорта протестующих. Репрессий пока не последовало.