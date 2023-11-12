Минцифры уверило, что в России заблокируют только несущие угрозу VPN-сервисы

Блокировке в РФ подвергнутся конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как представляющие угрозу безопасности функционирования интернета. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, появившееся в распоряжении агентства.

«Может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов, ... которые определены как угроза», — сообщили в ведомстве.

По данным Минцифры, наличие или отсутствие опасности определит решение экспертной комиссии.

Согласно документу, ограничение доступа к информации в сети, доступ к которой запрещен законом, определяется как угроза безопасности функционирования «всемирной паутины».

То есть бред, если подумать. Какую опасность может нести сам по себе VPN-сервис и для кого?

И во власти даже безупречно провластные деятели, но при этом имеющие представление о существе вопроса, высказываются определенно против.

Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого. Такое заявление сделал глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, передают РИА Новости.

«Пользование в России VPN не запрещено и не несет ответственности», — сказал Хинштейн на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

Ранее в том же ключе высказывался и Песков, заявивший, что поьб долгу службы сам пользуется VPN-сервисами. А как иначе прочитать то, что в России читать запрещено? А как НЕ прочитать, если ты отвечаешь за информационную политику страны или какой-то ее части?

Это не говоря о статье 29 Конституции РФ, которая прямо гласит: "Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом."

А чуть ниже: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается."

И вот хочется понять, конечно, как не нарушив прямо статью 29 Конституции запретить VPN?

А с другой стороны, если нарушить? Что за это будет? А ничего! Премию дадут к Новому году...

А.Б.