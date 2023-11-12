Минцифры уверило, что в России заблокируют только несущие угрозу VPN-сервисы

Блокировке в РФ подвергнутся конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как представляющие угрозу безопасности функционирования интернета. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, появившееся в распоряжении агентства.
«Может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов, ... которые определены как угроза», — сообщили в ведомстве.
По данным Минцифры, наличие или отсутствие опасности определит решение экспертной комиссии.
Согласно документу, ограничение доступа к информации в сети, доступ к которой запрещен законом, определяется как угроза безопасности функционирования «всемирной паутины».
То есть бред, если подумать. Какую опасность может нести сам по себе VPN-сервис и для кого?
И во власти даже безупречно провластные деятели, но при этом имеющие представление о существе вопроса, высказываются определенно против.
Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого. Такое заявление сделал глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, передают РИА Новости.
«Пользование в России VPN не запрещено и не несет ответственности», — сказал Хинштейн на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
Ранее в том же ключе высказывался и Песков, заявивший, что поьб долгу службы сам пользуется VPN-сервисами. А как иначе прочитать то, что в России читать запрещено? А как НЕ прочитать, если ты отвечаешь за информационную политику страны или какой-то ее части?
Это не говоря о статье 29 Конституции РФ, которая прямо гласит: "Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом."
А чуть ниже: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается."
И вот хочется понять, конечно, как не нарушив прямо статью 29 Конституции запретить VPN?
А с другой стороны, если нарушить? Что за это будет? А ничего! Премию дадут к Новому году...
А.Б.
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раб Божий Сорин И.Л.- внук еврейских коммунистов написал 12.11.2023 10:30
Удивительно, но за последние полгода украинской аэроразведке ни разу не удалось обнаружить невидимую «Армату» — что, пожалуй, подтверждает стелс-качества танка.
И судьба «Курганца» сложилась не лучше «Арматы». Впервые публике позволили посмотреть на БТР Б-10 вблизи на выставке «Армия-2022». В 2018 году машины только проходили предварительные испытания, а в 2023 году стало известно, что опытно-конструкторские работы не завершены — на платформе пришлось переделывать шасси.
А эффективность Су-57 на нынешнем этапе российско-украинской войны не вполне очевидна (хотя в марте 2023 года утверждалось, что одному из них удалось сбить украинский фронтовой бомбардировщик Су-24). Спешное оснащение Су-57 крылатой ракетой большой дальности свидетельствует как минимум о том, что, несмотря на заявленную малозаметность, самолет не решаются применять в зоне поражения украинских средств ПВО. Его вероятное будущее — стать платформой для дальнобойного оружия, как сейчас уже применяются Су-34 с планирующими авиабомбами.
Продолжать?
раб Божий Сорин И.Л.- внук еврейских коммунистов написал 12.11.2023 10:22
Анал о гия?
Россия абсолютно беззащитна, ибо отсутствуют щиты, нет ничего,ни танков, ни ракет, ни кораблей и главное ни хрена нет противо - ракетной обороны, только ручной бурят министр обороны.
Этой зимой в ответ на хулиганство в виде разрушения инфраструктуры Украины прилетит ответка. Реальная. В Москву. В штабы. Во все.
Начнется хаос.
Непонятно. написал 12.11.2023 10:18