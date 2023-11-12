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Московский листок

Минцифры уверило, что в России заблокируют только несущие угрозу VPN-сервисы

Опубликовано 12.11.2023 в разделе комментариев 3

суд закон
Минцифры уверило, что в России заблокируют только несущие угрозу VPN-сервисы

Блокировке в РФ подвергнутся конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как представляющие угрозу безопасности функционирования интернета. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, появившееся в распоряжении агентства.

«Может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов, ... которые определены как угроза», — сообщили в ведомстве.

По данным Минцифры, наличие или отсутствие опасности определит решение экспертной комиссии.

Согласно документу, ограничение доступа к информации в сети, доступ к которой запрещен законом, определяется как угроза безопасности функционирования «всемирной паутины».

То есть бред, если подумать. Какую опасность может нести сам по себе VPN-сервис и для кого?

И во власти даже безупречно провластные деятели, но при этом имеющие представление о существе вопроса, высказываются определенно против.

Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого. Такое заявление сделал глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, передают РИА Новости.

«Пользование в России VPN не запрещено и не несет ответственности», — сказал Хинштейн на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

Ранее в том же ключе высказывался и Песков, заявивший, что поьб долгу службы сам пользуется VPN-сервисами. А как иначе прочитать то, что в России читать запрещено? А как НЕ прочитать, если ты отвечаешь за информационную политику страны или какой-то ее части?

Это не говоря о статье 29 Конституции РФ, которая прямо гласит: "Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом."

А чуть ниже: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается."

И вот хочется понять, конечно, как не нарушив прямо статью 29 Конституции запретить VPN?

А с другой стороны, если нарушить? Что за это будет? А ничего! Премию дадут к Новому году...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
раб Божий Сорин И.Л.- внук еврейских коммунистов написал 12.11.2023 10:30
1 марта 2018 года Путин в своем &#171;послании Федеральному собранию&#187; неожиданно начал демонстрировать на экране мультфильмы с неким новым чудо-оружием, которое вот-вот появится у России на вооружении. Некоторые из представленных видов нового оружия были заявлены как гиперзвуковые (то есть способные осуществлять полет в атмосфере со скоростью выше 6000 км/ч и маневрировать с использованием аэродинамических сил). Как оказалось, это было лишь начало мультсериала, который растянулся на годы: в июле 2018 года новая серия на ту же тему была продемонстрирована Минобороны России, в 2019 году Путин опять рассказал о тех же вооружениях Федеральному собранию. В 2020 году он рассказал, что &#171;гиперзвуковое орудие обессмыслило противоракетную оборону США&#187;, а в 2021 году пообещал, что гиперзвуковые ракеты морского базирования появятся на вооружении уже в 2022 году. В 2022 году Путин напал на Украину, но и тогда российского гиперзвукового оружия мир так и не увидел.
Удивительно, но за последние полгода украинской аэроразведке ни разу не удалось обнаружить невидимую &#171;Армату&#187; &#8212; что, пожалуй, подтверждает стелс-качества танка.
И судьба &#171;Курганца&#187; сложилась не лучше &#171;Арматы&#187;. Впервые публике позволили посмотреть на БТР Б-10 вблизи на выставке &#171;Армия-2022&#187;. В 2018 году машины только проходили предварительные испытания, а в 2023 году стало известно, что опытно-конструкторские работы не завершены &#8212; на платформе пришлось переделывать шасси.
А эффективность Су-57 на нынешнем этапе российско-украинской войны не вполне очевидна (хотя в марте 2023 года утверждалось, что одному из них удалось сбить украинский фронтовой бомбардировщик Су-24). Спешное оснащение Су-57 крылатой ракетой большой дальности свидетельствует как минимум о том, что, несмотря на заявленную малозаметность, самолет не решаются применять в зоне поражения украинских средств ПВО. Его вероятное будущее &#8212; стать платформой для дальнобойного оружия, как сейчас уже применяются Су-34 с планирующими авиабомбами.
Продолжать?
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раб Божий Сорин И.Л.- внук еврейских коммунистов и праправнук еврейских орендарiв
раб Божий Сорин И.Л.- внук еврейских коммунистов написал 12.11.2023 10:22
1989 год. Маразм крепчал. 1991 год нет СССР.
Анал о гия?
Россия абсолютно беззащитна, ибо отсутствуют щиты, нет ничего,ни танков, ни ракет, ни кораблей и главное ни хрена нет противо - ракетной обороны, только ручной бурят министр обороны.
Этой зимой в ответ на хулиганство в виде разрушения инфраструктуры Украины прилетит ответка. Реальная. В Москву. В штабы. Во все.
Начнется хаос.
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А минбуквы куда убежало?
Непонятно. написал 12.11.2023 10:18
Может в ЦБ у мадам наибулиной спряталось?
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