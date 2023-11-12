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Московский листок

Израиль готов противостоять всему миру

Опубликовано 12.11.2023 в разделе комментариев 1

израиль правые нетаньяху
Израиль готов противостоять всему миру

Нельзя поддаваться на давление, которое оказывается на лидеров в разных странах с целью прекращения огня, Израиль будет твердо противостоять миру в случае необходимости, заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Израиль должен победить «ради себя и ради всего мира», он будет «твердо противостоять миру, если потребуется», цитирует политика The Times of Israel. По его словам, на настойчивость в защите государства не повлияют «никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес солдат ЦАХАЛа и нашего государства». Нетаньяху также заявил, что израильские военные будут оставаться в сектора Газа «до тех пор, пока это необходимо».

Странно, но почему-то никто не торопится отправить Нетаньяху в Гаагу.

Я не сторонник Путина, и мне совсем не нравится то, что сейчас происходит на Украине, но замените в словах израильского премьера фамилии и географические названия, и найдите потом хоть какие-то различия...

Вот только весь мир противостоит России, а Израилю всячески помогает, в том числе деньгами.

Хотя в общем, еще в 1947 году был принят план ООН по разделу подмандатной Британии Палестины на еврейское и арабское государства. Причем до британского мандата вооружённых столкновений между еврейским и исламским населением Палестины не наблюдалось.

Но вот еврейское государство Израиль появилось, а арабское - нет! Вместо него до сих пор какие-то непонятные территории, неизвестно кем и как управляемые.

Может, с этого начать? С исполнения решения ООН аж от 1947 года?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==1004== написал 12.11.2023 11:57
Интересно.
А что написал бы Баранов, если бы его семью изнасиловали, расчленили и раскидали вдоль дороги?
Или если бы его квартиру в Москве каждый день обстреливали из гранатомета?
А Израильтяне так живут каждый день.
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