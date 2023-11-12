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Московский листок

Рыба подорожает из-за налога на вывоз топлива

Опубликовано 12.11.2023 в разделе комментариев 0

минсельхоз рыба
Рыба подорожает из-за налога на вывоз топлива

Постановление правительства от 5 октября увеличило налог на вывоз топлива из России с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Это скажется на рыболовном промысле, и рыба подорожает, в том числе социально значимая — селедка, мойва, сардина. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от этой пошлины.

Дело в том, что суда в рейсе заправляются на ходу. Особенно это важно во время путин — топливо подвозят прямо туда. В основном промышляют в водах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России, однако они не относятся к таможенной территории страны. И теперь судовое топливо обложили пошлиной. В результате отечественная морская заправка (бункеровка) подорожала на 50 тысяч рублей за тонну и стала невыгодной для рыболовов.

В ВАРПЭ отмечают: 95,5% добыто за пределами таможенной зоны.

Никуда не денутся, продолжат ловить, но стоить эта рыба будет уже сильно дороже...

 А.Б.



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