Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Финны репрессировали велосипедистов из России

Опубликовано 12.11.2023 в разделе комментариев 0

торговля закон финляндия
Финны репрессировали велосипедистов из России

С 9 ноября как минимум три КПП на финско-российской границе перестали пропускать велосипедистов из России. Официально власти не уведомляли о запрете на въезд, также касается ли он остальных шести пунктов, не уточняется...

Речь идет о КПП «Иматра» (с российской стороны — многосторонний автомобильный пункт пропуска «Светогорск», находится примерно в 200 км к северо-западу от Санкт-Петербурга), «Нуйамаа» (МАПП «Брусничное») и Ваалимаа (МАПП «Торфяновка»). То есть основных пунктов пропуска в Финку.

Чем это мотивировано, за что такая нелюбовь к велиспедам - не сообщается.

А с другой стороны - суверенная страна, что хотят, то и делают. Захотят, к примеру, и перестанут пропускать в полосатых трусах. И ничего не поделаешь, будешь менять нижнее белье на границе...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Гребаный стыд!
Гребаный стыд!
10.11.2023
"Новые угнетенные"
"Новые угнетенные"
07.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Оборонка. Суды. В Москве Шляпина отстранили. В Перми разрешили продавать завод-стратег дальше.
Финны репрессировали велосипедистов из России (0)
Рыба подорожает из-за налога на вывоз топлива (0)
Израиль готов противостоять всему миру (1)
Минцифры уверило, что в России заблокируют только несущие угрозу VPN-сервисы (4)
Россияне потратили 904 миллиона рублей на изучение эзотерики в 2023 году (5)
Минюст России в пятницу, 10 ноября, пополнил реестр иностранных агентов (11)
США готовят новую блокаду Ленинграда (32)
Moody's ухудшило свой прогноз по США со стабильного до негативного (9)
Гребаный стыд! (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss