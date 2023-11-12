Финны репрессировали велосипедистов из России

С 9 ноября как минимум три КПП на финско-российской границе перестали пропускать велосипедистов из России. Официально власти не уведомляли о запрете на въезд, также касается ли он остальных шести пунктов, не уточняется...

Речь идет о КПП «Иматра» (с российской стороны — многосторонний автомобильный пункт пропуска «Светогорск», находится примерно в 200 км к северо-западу от Санкт-Петербурга), «Нуйамаа» (МАПП «Брусничное») и Ваалимаа (МАПП «Торфяновка»). То есть основных пунктов пропуска в Финку.

Чем это мотивировано, за что такая нелюбовь к велиспедам - не сообщается.

А с другой стороны - суверенная страна, что хотят, то и делают. Захотят, к примеру, и перестанут пропускать в полосатых трусах. И ничего не поделаешь, будешь менять нижнее белье на границе...

А.Б.